Video/ Cittadella Ascoli (2-2): highlights, pareggio granata nella ripresa (Serie B)

Emozionante pareggio con il risultato di 2-2 quello occorso ieri al Tombolato tra Cittadella ed Ascoli nella 35^ giornata di Serie B: le due contendenti si sono divise a posta in palio a beneficio dei granata che ora sono appigliati ai play off del campionato cadetto. Come si vede nel video di Cittadella Ascoli, la prima parte della sfida è stata quasi tutta a segno degli ospiti, che sono arrivati all’intervallo con il risultato di 2-0, con i gol di Valentini e Ardemagni. E’ stato quindi sono nella ripresa che il Cittadella ha ripreso coraggio ed ha raggiunto il pareggio, applicando un pressing asfissiante alla difesa dei bianconeri. Le reti del Cittadella arrivano già dopo il 60’ minuto di gioco con Panico e pochi istanti dopo Moncini: i granata poi provano fino alla fine a strappare la vittoria ma i tentativi non vanno a buon fine. E’ quindi pareggio al triplice fischio finale. Dando poi un occhio alle statistiche prima di esaminare il video di Cittadella Ascoli vediamo che i granata hanno fissato a tabella 14 tiri di cui 5 in porta, a cui aggiungiamo 6 corner, 3 parate e 359 passaggi complessivi. Per i bianconeri i dati ci raccontano di 10 tiri di cui 5 a target oltre a 2 corner, 3 parate e pure 345 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida di Serie B ha preso la parola di fronte alla stampa Venturato, tecnico granata, che su Cittadella Ascoli ha affermato: “Credo che la mia visione della partita, il Cittadella poteva chiudere in parità anche nel primo tempo. E, nel complesso, dovevamo vincerla questa gara. Non ci siamo riusciti. L’Ascoli ha qualità e idee, ma abbiamo fatto qualcosa di importante, dimostrando grande voglia nel rimanere nel lotto delle squadre per i play off”. Dall’altra parte invece l’allenatore bianconero Vivarini ha dichiarato: “Avevamo interpretato bene la partita, specie nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto bene i primi venti minuti, poi purtroppo questo black out. Ci siamo messi a giocare dietro, cosa che non dovevamo fare. C’è grosso rammarico, ma siamo ancora a tre punti dai play off. Dobbiamo crederci fino alla fine, potrebbero bastare due vittorie. La squadra ha dato tutto. Queste rimonte accadono spesso ma faccio fatica ad imputare qualcosa ai miei giocatori”.

VIDEO CITTADELLA ASCOLI, GLI HIGHLIGHTS