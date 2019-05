Video/ Cittadella Verona (3-0), highlights: che batosta per l’Hellas! (Serie B)

Scontro diretto play off e il verdetto è stato davvero netto. Il Cittadella può giocarsi la chance della post season, anche se dovrà blindare l’obiettivo nell’ultima giornata di campionato. E’ davvero a rischio invece il Verona, ormai in piena crisi tecnica e che non ha dato segni di nuova vita neppure dopo l’avvicendamento in panchina tra Grosso ed Aglietti. Primo tempo praticamente senza storia col Cittadella che prende in mano il controllo della partita, anche se il Verona ci prova con una girata di Pazzini. Arriva però il gol del Cittadella al 21’, con Diaw che sfrutta una torre di testa di Adorni e non lascia scampo a Silvestri. Si rompono gli argini e i padroni di casa riescono a dilagare già prima della fine del primo tempo: al 32’ Moncini realizza il suo settimo gol stagionale di testa (il dodicesimo complessivo) sfruttando un cross di Branca, quindi prima dell’intervallo Iori mette alle spalle di Silvestri un pallone crossato da calcio d’angolo da Benedetti.

VIDEO CITTADELLA VERONA: IL SECONDO TEMPO

Per il Verona piove sul bagnato visto che a inizio ripresa gli scaligeri restano in inferiorità numerica per un fallo di Faraoni su Benedetti, che costa il secondo cartellino giallo all’esterno gialloblu. La partita da questo momenti in poi, il 12’ della ripresa, scivola via in maniera piuttosto pigra, col Cittadella che manca le chance per il poker prima con Proia e poi con Schenetti. Il 3-0 comunque lancia il “Citta” verso la partecipazione ai play off dove l’anno scorso si spinse fino alla semifinale, per il Verona la stagione rischia di risolversi in un fallimento, ma c’è ancora una prova d’appello.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA VERONA: GLI HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA