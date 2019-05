Video/ Cremonese Brescia (0-0): highlights, niente gol nel derby (Serie B)

Sentito derby lombardo in un clima di festa, tuttavia dobbiamo notare che nel video di Cremonese Brescia non ci sono gol, dal momento che la partita di Serie B è finita 0-0. Le Rondinelle hanno appena festeggiato il ritorno in Serie A dopo 8 anni e sono accompagnate da migliaia di tifosi festanti, ma anche la Cremonese è in serie positiva e sogna i play off. La partita la fanno comprensibilmente i grigiorossi, anche se la prima fiammata dopo appena 2’ è di Donnarumma, senza precisione. Sale poi in cattedra Piccolo, che sul fronte offensivo grigiorosso è quello che riesce a penetrare in maniera più efficace a livello offensivo. Al quarto d’ora un suo sinistro viene controllato da Andreacci, poi al 27’ sbaglia sul più bello dopo essere riuscito di nuovo a sfondare. Il Brescia dalla sua è pericoloso in contropiede e trova spazio al 32’ con Tremolada che salta di slancio Claiton e mette nel mezzo un cross invitante, sul quale però arriva la provvidenziale chiusura di Terranova per la Cremonese. Che ha la migliore occasione da gol al 44’, con Mogos che arriva alla conclusione a botta sicura, trovando però la super risposta del portiere bresciano Andrenacci.

VIDEO CREMONESE BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia nello stesso modo, con Mogos che al 5’ sbaglia il controllo su un’occasione invitante. Arrivano i cambi e il ritmo di gioco si spezzetta, anche se al 20’ è ancora attento Andrenacci nel neutralizzare in due tempi una conclusione di Castrovilli. Il Brescia si immerge nel clima di festa sostenuto dai suoi tifosi, ma al 42’ la Cremonese ha un’ultima chance, con il neo-entrato Strefezza che trova di nuovo la grande risposta di piede di Andrenacci, dunque il derby lombardo termina senza gol. Cremonese sempre in zona play off, ma ora chiamata a giocarsi tutto nello scontro diretto all’ultima giornata in casa del Perugia.

VIDEO CREMONESE BRESCIA: GLI HIGHLIGHTS



