Video/ Cremonese Foggia (1-0): highlights, la decide Arini al 90′ (Serie B)

Successo in extremis per la Cremonese tra le mura di casa del Giovanni Zini con il risultato di 1-0, nella 35^ giornata della Serie B. Come si vede nel video di Cremonese Foggia si sono dovuti attendere quasi tutti i 90 minuti di gioco per trovare il gol del successo, a firma di Arini proprio al 90’ dopo che l’arbitro aveva appena concesso alcuni minuti di recupero. Prima del gol però l’incontro non si è rivelato piatto con tante belle occasione firmate da entrambi i club, imprecisi però nel finale dell’azione. Va quindi aggiunto che con i tre punti vinti dalla Cremonese si verifica la profonda crisi dei satanelli, ormai ben diretti alla retrocessione in Serie C al termine della stagione regolare: i grigiorossi invece si avvicinano alla zona play off. Se prima di esaminare il video di Cremonese Foggia volessimo controllare le statistiche delle partita, ecco che al triplice fischio finale i grigiorossi hanno messo a tabella 17 tiri i cui 9 in porta oltre a 13 corner, 3 parate e 428 passaggi totali. Per il Foggia i dati ci raccontano di 5 tiri di cui solo 3 a target oltre a 3 corner, 8 parate e 457 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida della serie cadetta Rastelli, tecnico grigiorosso ha commentato così la vittoria raggiunta in Cremonese Foggia: “Questa partita era la più importante e la più difficile, contro una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore. Abbiamo disputato una gara con maturità e intelligenza e il caso ha voluto che andassimo in vantaggio soltanto alla fine. Ora possiamo sognare anche grazie a quella leggerezza mentale che prima non avevamo perché eravamo obbligati a vincere”. Per il foggia ha preso invece parola l’allenatore rossonero Grassadonia che ha invece commentato: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati bravi a soffrire, abbiamo comunque giocato una partita fatta bene. Voltare pagina, mercoledì abbiamo un’altra partita decisiva. Grandi rammarichi per il poco raccolto nelle ultime settimane in confronto a quanto fatto. Oggi il pareggio ci stava, nella ripresa abbiamo avuto un pò paura. Queste partite sono decise da episodi, noi temevamo molto questa loro fisicità. Capisco i tifosi delusi, ma lo siamo anche noi. Crediamo assolutamente ancora alla salvezza”.

VIDEO CREMONESE FOGGIA , GLI HIGLHIGHTS