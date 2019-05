Video/ Crotone-Benevento (1-0): gol e highlights, Simy esalta i pitagorici (Serie B)

Video Crotone-Benevento 1-0: gol e highlights della partita valevole per la 36^ giornata di Serie B 2018-19. Impresa dei pitagorici che battono di misura i sanniti lanciatissimi nella corsa verso la promozione diretta in Serie A e che dopo questo KO saranno costretti a ripiegare sui play-off. Non esageriamo a definire un’impresa quella compiuta dagli uomini di Giovanni Stroppa che hanno avuto la meglio sugli avversari e sono riusciti a conquistare i tre punti pur giocando per la maggior parte del tempo in dieci uomini per l’espulsione di Benali, capace di accumulare due cartellini gialli in quattro minuti e lasciare i suoi in inferiorità numerica. Tuttavia gli ospiti non hanno saputo far valere l’uomo in più in mezzo al campo, anche per merito di uno strepitoso Cordaz che pure oggi si è guadagnato lo stipendio abbassando la saracinesca e mantenendo la porta inviolata per tutti i novanta minuti. Nel secondo tempo ci ha pensato Simy a risolvere la contesa con un’invenzione delle sue: un destro micidiale che non ha lasciato scampo a Montipò. Per l’attaccante nigeriano si tratta del tredicesimo gol in campionato, a ulteriore conferma che stiamo parlando di un elemento non solo in grado di fare la differenza in Serie B ma che potrebbe dire la sua anche in una categoria superiore. Volendo si può togliere anche il condizionale, visto che già lo scorso campionato Simy dimostrò di che pasta è fatto al cospetto di una certa Juventus. Per il Crotone aumentano i rimpianti di un girone d’andata semplicemente disastroso, senza il lungo black-out della prima parte di stagione a quest’ora probabilmente i pitagorici si troverebbero nella posizioni di vertice della classifica, o quantomeno nella parte sinistra. Nel Benevento è sempre più evidente che se non segna Coda non c’è nessun altro in grado di buttarla dentro, e tutto diventa più complicato, anche in superiorità numerica.

LE DICHIARAZIONI

Simy è decisamente l’uomo in più di questo Crotone, ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che questa partita fosse molto importante per le sorti della nostra stagione, l’abbiamo preparata nei minimi dettagli consapevole che sarebbe bastato un episodio a fare la differenza e noi siamo stati bravissimi a trovarlo e a sfruttarlo nel migliore dei modi. È stato un anno molto difficile per noi, a un certo punto nessuno avrebbe scommesso che ci saremmo salvati, invece abbiamo reagito da grande squadra facendo vedere a tutti che il vero Crotone è quello del girone di ritorno. Sono un giocatore come tutti gli altri, lavoro per migliorarmi e per dare sempre il massimo ogni volta che scendo in campo. Sono un attaccante, il mio dovere è segnare più gol possibili e quando questo succede non posso che essere felice. Il mio futuro? Mi trovo molto bene a Crotone, spero di poter rimanere qui ma non voglio sbilanciarmi ora, preferisco godermi questa vittoria e tornare al lavoro da domani”.





