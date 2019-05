Video/ Eintracht Chelsea (1-1): highlights, Sarri pareggia a Francoforte

Il Chelsea strappa un buon pari alla Commerzbank Arena di Francoforte. L’Eintracht si porta in vantaggio dopo soli 23′, con Jovic che piazza il pallone di testa sul secondo palo senza avere neanche bisogno di staccarsi da terra e inizia aggressivo la gara, ma per i Blues è stato decisivo l’episodio che ha portato Pedro, su assist dell’incontenibile Loftus-Cheek, a trovare il pari appena prima dell’intervallo. Nel secondo tempo la partita è cambiata, con l’Eintracht che ha perduto la proverbiale intensità messa nella sua cavalcata in Europa League di quest’anno. Il Chelsea ha avuto buone occasioni, soprattutto con una traversa colpita direttamente su calcio di punizione da David Luiz al 14′ della ripresa. Dopodiché, la supremazia territoriale della squadra allenata da Sarri si è rivelata un po’ sterile, con l’Eintracht che ha avuto le migliori occasioni per mettere a segno il colpaccio nel finale di partita, prima con Abraham e soprattutto a pochi minuti dal novantesimo con Paciencia, che ha fallito un’ottima chance all’interno dell’area di rigore. Finisce 1-1 il match, il Chelsea ha un piccolo vantaggio ma tutto si deciderà a Stamford Bridge.

I COMMENTI DEL DOPOPARTITA

Maurizio Sarri mantiene i piedi per terra dopo il buon pareggio del suo Chelsea a Francoforte: “Abbiamo fatto i primi 20 minuti sbagliando, la squadra dava la sensazione di gestire il risultato, ma noi non siamo questi. Dopo abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto fino alla fine. La squadra che meritava di vincere eravamo noi. Vincere qui avrebbe dato più possibilità di arrivare in finale. No, abbiamo aggredito la partita mentalmente senza subirla. Occorre grande attenzione, anche perché loro sono pericolosi in ripartenza. Non so se ci sarà una finale tutta londinese, sinceramente non mi interessa neanche. L’importante è andarci. I ragazzi quest’anno sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà in un campionato difficile come la Premier. Abbiamo fatto una coppa di lega dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham, questo sembra essere più un percorso da Champions. Sono contento dell’evoluzione che hanno avuto i ragazzi, sono contento per questa possibilità di arrivare in finale e nella Top4. Per quanto mi riguarda intendo rimanere al Chelsea, a me questo campionato mi intriga molto. SI vive in un atmosfera bellissima. Il livello è competitivo, a me piace”.

