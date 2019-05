Video/ Empoli Fiorentina (1-0): highlights, con Farias gli azzurri sperano (Serie A)

Il video di Empoli Fiorentina ci racconta di una partita terminata 1-0 con il risultato in bilico fino al triplice fischio finale. L’eroe della giornata è Diego Farias che con la sua rete ha riacceso i sogni della salvezza della squadra di Aurelio Andreazzoli. L’ex attaccante del Cagliari è stato bravo a superare nel tempo il ben più alto Milenkovic, riuscendo a colpire in maniera sporca un grande cross messo dentro da Di Lorenzo. La viola si è trovata di fronte un monumentale Dragowski che ha compiuto diverse parate importanti, dimostrando di essere portiere al di sopra della media nonostante la stagione fatta di alti, pochi, e bassi, troppi. Tra i viola protagonista assoluto è stato Pezzella che nel primo tempo è riuscito a salvare almeno quattro palle gol fatte. Per la squadra di Andreazzoli sono tre punti importanti importanti che permettono così di portarsi a meno due punti dall’Udinese che ieri ha pareggiato con l’Inter.

VIDEO EMPOLI FIORENTINA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Empoli Fiorentina andiamo a vedere quelli che sono le dichiarazioni postpartita. Il primo a prendere parola ai microfoni di DAZN è stato il tecnico dell’Empoli Andreazzoli, che ha così commentato la prestazione dei suoi: “Volevamo avere una soddisfazione per noi e per il pubblico. Giocare il derby e vincerlo non è mai facile. Ora ci interessa la classifica. Dragowski è stato bravo, ma anche Lafont lo è stato, evitando il raddoppio a più riprese. Ci siamo difesi con il possesso, soprattutto negli ultimi minuti”. Di ben altro tono le parole di Montella, allenatore della Fiorentina: “I ragazzi sono condizionati da questo clima che non è dei migliori. Io non mi nascondo, perché i risultati sono deludenti, ma ci manca quella tranquillità che ci fa fare qualcosa in più. Ritiro? Il ritiro era valido qualche anno fa quando non c’erano smartphone e dispositivi simili e si poteva fare gruppo. Adesso i ritiri sono fatti per stare da soli”.

IL TABELLINO

Prima del video di Empoli Fiorentina andiamo a leggere il tabellino:

Marcatori: 9’ s.t. Farias (E)

Assist: 9’ s.t. Di Lorenzo (E)

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Krunic (45’ s.t. Ucan), Bennacer, Traore, Pajac; Farias (29’ s.t Acquah), Caputo. All. Andreazzoli.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella (41’ s.t. Gerson), Biraghi; Veretout, Fernandes, Benassi; Mirallas (15’ s.t. Chiesa), Simeone, Muriel (22’ s.t. Vlahovic). All. Montella.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 21’ p.t. Edmilson (F), 23’ p.t. Pajac (E), 19’ s.t. Bennacer (E), 33’ s.t. Di Lorenzo (E)

