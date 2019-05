Video/ FeralpiSalò-Catanzaro (1-0): highlights, gardesani di misura (Serie C playoff)

Video FeralpiSalò-Catanzaro 1-0: gol e highlights della partita valevole per l’andata dei quarti dei play-off di Serie C 2018-19. Al Turina va in scena il primo round della doppia sfida tra i gardesani e le aquile del Sud, ad avere la meglio è la compagine di Damiano Zenoni che prevale grazie al gol di Pasquale Maiorino che al 20′ trafigge il portiere avversario, Jacopo Furlan, con un calcio di punizione magistrale. A dire il vero l’estremo difensore di Auteri poteva fare decisamente meglio ma era posizionato male e la barriera davanti a lui gli ha impedito di vedere partire il pallone che è andato a infilarsi all’angolino. La Feralpi avrebbe potuto raddoppiare in contropiede ma né Marchi né Legati sono stati capaci di finalizzare a dovere le ripartenze dei loro compagni. Dall’altra parte gli ospiti alpihanno creato i presupposti per pareggiare i conti ma sulla loro strada hanno trovato un super De Lucia che ha abbassato la saracinesca tenendo la guardia sempre alta per tutti i novanta minuti, con un paio di interventi decisivi su Bianchimano – a inizio gara – e su Fischnaller – nelle battute conclusive del match. Mercoledì prossimo le due squadre si affronteranno nuovamente, questa volta al Ceravolo, a casa del Catanzaro che sarà obbligato a vincere se vuole passare il turno e accedere alle semifinali.

VIDEO FERALPISALÒ-CATANZARO 1-0, LE DICHIARAZIONI

Schietto come al solito, ecco come il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, ha commentato la sconfitta dei suoi: “La Feralpi ha trovato il gol su calcio piazzato, per cui la partita si è decisa su un singolo episodio, gli avversari nei novanta minuti non hanno creato tante occasioni, non meritavamo di perdere considerando anche un paio di decisioni arbitrali che mi lasciano quantomeno perplesso. Siamo cresciuti con il passare dei minuti e penso che nel complesso la nostra prestazione sia stata dignitosa. Sono fiducioso in vista della gara di ritorno, possiamo ribaltare il risultato, abbiamo dimostrato di poterlo fare. La Feralpi è molto guardinga in fase difensiva, se mercoledì prossimo al Ceravolo riusciremo a trovare i varchi giusti possiamo essere noi a passare il turno. Già oggi ci poteva stare il pareggio, i gardesani hanno chiuso in affanno rischiando più volte di incassare l’1-1. Le partite dei play-off si giocano in 180 minuti e sono tutte molto equilibrate visto che si affrontano le squadre che sono andate meglio delle altre nella regular season, non è questione di giocare o meno da Catanzaro, forse potevamo fare qualcosina di meglio in contropiede. Bianchimano sta bene, ha soltanto preso una forte contusione ma il dolore era tale da impedirgli di rimanere in campo, mercoledì sarà sicuramente dei nostri”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA