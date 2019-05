Video/ Feralpisalò Ravenna (0-0): highlights, passano i gardesani! (Serie C play off)

La Feralpisalò riesce a conquistare gli ottavi di finale dei playoff di Serie C grazi e al pareggio a reti bianche di stasera. Partono meglio gli ospiti che hanno sfiorato il vantaggio già al 3’ quando Galuppini si è avventato su un cross proveniente dalla destra, tentando un piattone che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Nonostante la voglia di segnare di ambo le squadre, nel corso dei primi quarantacinque minuti non è successo sostanzialmente nulla di concreto e così si è arrivati senza ulteriori emozioni all’intervallo.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia i ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 56’ sono i padroni di casa a provarci con Marchi che, dopo essersi liberato, ha crossato per Caracciolo che da ottima posizione non è però riuscito a trovare la coordinazione necessaria a colpire la sfera di prima intenzione. Al 65’ gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio: cross dalla sinistra per Nocciolini, il cui stupendo colpo di tacco di prima intenzione è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 74’ ancora Ravenna vicino al vantaggio con un gran tiro al volo tentato da Selleri che un difensore è riuscito in qualche modo a deviare in corner. Dopo aver subito le iniziative degli ospiti, i padroni di casa sono riusciti a rendersi pericolosi all’84’ grazie ad un perfetto contropiede rifinito da Maiorino che ha liberato al tiro Vita, il quale però ha spedito ampiamente oltre la traversa. Un minuto più tardi, all’85’ Ferretti ha tentato un gran tiro da fuori area che è stato respinto solamente dall’incrocio dei pali. Questa è stata l’ultima emozione di un incontro che si è concluso, nonostante un interminabile recupero, senza reti regalando così il passaggio del turno alla Feralpisalò.

