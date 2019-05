Video/ Foggia-Salernitana (3-1): gol e highlights, i satanelli ci credono (Serie B)

Video Foggia-Salernitana 3-1: gol e highlights della partita valevole per la 36^ giornata di Serie B 2018-19 che si è disputata allo Zaccheria. Dove i padroni di casa hanno dimostrato di credere realmente nella salvezza, nonostante l’handicap dei 6 punti di penalità la squadra di Grassadonia è più viva che mai e guai a darla per spacciata. Per la Salernitana adesso è notte fonda: costruita per i play-off, la squadra di Gregucci è ormai sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere, il quintultimo posto è distante solamente tre lunghezze, nelle ultime due gare contro Cosenza (già salvo e matematicamente fuori dai play-off) e Pescara sarà vietato sbagliare. Grazie ai tanti spazi concessi dalla difesa avversaria, il Foggia trova coraggio e prova ad affondare il colpo, lasciando il segno con il tap-in vincente di Deli al quarto d’ora del primo tempo. Il raddoppio dei satanelli è immediato e porta la firma di Leandro Greco che trasforma impeccabilmente un calcio di rigore provocato da Akpa Akpro che trattiene platealmente per la maglia Ranieri davanti all’arbitro Sacchi che non può fare finta di niente. E dire che nel secondo tempo gli ospiti erano anche riusciti a riaprirla accorciando le distanze con Jallow, ma la reazione dei padroni di casa è stata veemente e travolgente, con Iemmello che ha subito trovato il gol che ha riportato il Foggia a +2. Dopodiché il punteggio non è più cambiato fino al triplice fischio del direttore di gara che allo scadere del 94′ ha mandato tutti sotto la doccia: stavolta gli uomini di Grassadonia sono stati bravi a gestire i due di vantaggio e a non farsi rimontare, com’era accaduto invece di recente nello scontro diretto con il Livorno.

LE DICHIARAZIONI

Pietro Iemmello con il sesto gol in campionato ha contribuito al successo del Foggia sulla Salernitana: “È stato fondamentale vincere visto che oggi tutte le nostre dirette rivali hanno fatto punti. In ogni caso dovevamo ottenere un risultato positivo a prescindere dalle altre squadre, altrimenti per noi sarebbe stata la fine. Il supporto del pubblico è stato preziosissimo, i nostri tifosi ci hanno dato una grossa mano per restare sul pezzo dal primo al novantesimo. Ora cercheremo di ricaricare le pile, ci aspettano due sfide piuttosto impegnative contro Verona e Perugia, due squadre impegnate nella corsa per i play-off e dovremo cercare di ottenere più punti possibili, da qui in avanti ogni passo falso sarà fatale. Sul 2-1 siamo stati bravi a scacciare i fantasmi del passato visto che venivamo da rimonte beffarde, dovevamo riscattarci dagli ultimi risultati negativi e lo abbiamo fatto con una grande prestazione”.





