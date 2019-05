Video/ Francia Italia U17 (1-2): highlights, azzurrini in finale (Europei)

La nazionale Under 17 azzurra batte per 2-1 in semifinale la Francia e trova la finale degli Europei 2019 contro l’Olanda domenica prossima. Lo vediamo bene nel video di Francia Italia U17: la formazione di Mister Nunziata ieri a Dublino ha messo in campo una prestazione superlativa, grazie alla quale i nostri azzurri potranno ancora giocarsi la possibilità di portare a casa un trofeo che mai ha fatto bella figura in bacheca. Tornando alla partita dobbiamo subito sottolinear la grande forza della nostra nazionale U17, che ha saputo rimontare una più solida Francia. Sono stati infatti i giovani Blues a prendere in mano le redini del gioco già dopo il fischio d’inizio e a trovare il vantaggio per 1-0 al 41’ del primo tempo con Milliot. l’Intervallo per fortuna non inizia prima che pure l’Italia U17 abbia trovato il gol del pareggio grazie a Esposito, a segno al primo minuto di recupero concesso. Nella ripresa il match della semifinale si fa ancor più duro e davvero regna l’equilibrio in campo: al 81’ ecco però la rete di Udogie che sblocca il risultato e consegna alla nazionale di Nunziata il pass per la finalissima degli Europei U17 2019.

IL TABELLINO

FRANCIA-ITALIA 1-2

Marcatori: 41’ Millot, 46’ Esposito, 81’ Udogie

FRANCIA (4-3-3) : Zinga; Pembélé, Kouassi, Altikulac (84’ Soppy), Matsima; Millot, Aouchiche (71’ Zidane), Agoume (C); Mbuku (71’ Lihadji), Rutter, Traoré (17′ Wa Saka) (84’ Bakwa).

A disp.: Nazih (GK), Ntenda, Youte Kinkoue, Lepenant.

All.: Giuntini.

ITALIA (4-3-1-2) : Molla; Moretti, Dalle Mura, Pirola, Lamanna; Brentan (68’ Giovane), Panada (C), Udogie; Tongya; Esposito, Cudrig (68’ Sekulov).

A disp.: Gasparini (GK), Colombo, Squizzato, Riccio, Bonfanti, Arlotti.

All.: Nunziata.

Arbitro: Mykola Balakin (UCR), Assistenti: Gylfi Mar Sigurdsson (ISL), Jan Hermansen (FRO). Quarto uomo: Rade Obrenovic (SLO).

Ammoniti: 62' Panada

