Video/ Frosinone Napoli (0-2) gol e highlights, ciociari verso la B (Serie A)

Il video di Frosinone Napoli ci racconta una partita terminata col risultato di 0-2. Pronti via è scatenato Younes, che sfrutta l’occasione e riesce a giocare una grande partita. L’esterno d’attacco si guadagna una punizione dal limite che porta al gol del vantaggio azzurro. Dries Mertens calcia da fermo non in maniera impeccabile, ma il tiro è forte e Marco Sportiello è poco attento. Gli azzurri macinano gioco, ma nel primo tempo non riescono a trovare un raddoppio che sarebbe stato anche meritato. Pronti via nella ripresa però gli equilibri vengono nuovamente spostati da una grande giocata di Younes che sorprende Sportiello sul secondo palo. Gli azzurri dominano ed è clamorosa un’azione all’ora di gioco nella quale riescono a colpire due pali consecutivi. La gara si innervosisce quando David Ospina viene spinto al di là dei cartelloni pubblicitari con il Frosinone che è scarico di emozioni e anche di possibilità. Nel finale ancora Callejon colpisce un palo e la gara termina senza ulteriori reti.

Andiamo a leggere le dichiarazioni per il video di Frosinone Napoli. Al termine della sfida ha infatti preso la parola il tecnico dei canarini, Marco Baroni che ha affermato sulla prova dei suoi in campo: “La sensazione è stata positiva. La squadra ha avuto un buon approccio nonostante la grande qualità del Napoli. Abbiamo anche creato qualche buona occasione non sfruttata. Il nostro obiettivo era quello di mettere dentro qualche giocatore offensivo per provare a fare male, soprattutto nel secondo tempo. Il loro gol all’inizio ci ha un pò tagliato le gambe. Nonostante tutto siamo rimasti compatti. Nella ripresa abbiamo avuto l’occasone per riaprirla ma servirebbe più lucidità sotto porta, anche a Cagliari abbiamo avuto occasioni importanti all’inizio. Il Napoli ci ha concesso delle occasioni, ci siamo esposti poi a delle ripartenze ma faceva parte delle caratteristiche in campo dopo l’ingresso di giocatori offensivi”. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ha invece affermato di fronte alla stampa: “Abbiamo fatto una buona partita, era importante vincere e dare segnali positivi. Così ci lasciamo da parte questo piccolo periodo negativo, ora proviamo a chiudere bene il campionato. Non dobbiamo abbassare la guardia, cercheremo di fare più punti possibili, il nostro obiettivo è arrivare a 80 punti. Nella crescita c’è un po’ più di cattiveria nelle finalizzazione, anche oggi abbiamo creato tanto, ci andiamo sempre vicino. Questo è sicuramente un nostro obiettivo”.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Goldaniga; Ghiglione (12′ st Paganini), Gori, Maiello, Valzania (31′ st Ciofani), Beghetto; Trotta (21′ st Dionisi), Pinamonti. A disp.: Bardi, Molinaro, Simic, Zampano, Sammarco, Cassata, Capuano, Krajnc, Chibsah All.: Baroni.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit (43′ st Albiol), Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Younes (28′ st Verdi); Mertens, Milik (33′ st Ounas). A disp.: Meret, Karnezis, Zedadka, Mario Rui, Gaetano, Hysaj. All. Ancelotti.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 19′ pt Mertens (N), 4′ st Younes (N)

Ammoniti: Ghiglione, Gori, Dionisi (F); Fabian Ruiz (N). Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

