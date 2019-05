Video/ Genoa Roma (1-1): highlights, finale thrilling a Marassi (Serie A)

Un punto che alla fine fa più comodo al Genoa che alla Roma, ma un finale di partita che lascia un enorme rammarico ai rossoblu: il video di Genoa Roma ci racconta dunque una partita clamorosa nei suoi ultimi minuti. E’ questa la sintesi della partita a Marassi, un match vivace e piacevole che ha visto le due squadre tentare di superarsi a viso aperto. Nel primo tempo il Genoa colleziona di fatto ben 6 palle gol, subito una ghiotta occasione con una deviazione di Lapadula che finisce fuori d’un soffio, quindi al 45’ arriva la girata di Romero che da due passi manca lo specchio della porta, facendo attraversare l’area al pallone. Nel mezzo però la Roma non ha rinunciato a provarci e una parata di Radu su Dzeko entra di diritto nella galleria dei più bei interventi della stagione per i portieri di Serie A.

VIDEO GENOA ROMA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia il copione dell’incontro, la vittoria dell’Atalanta costringe la Roma ad essere intraprendente e al 12’ Zaniolo impegna Radu con una bella conclusione a girare. Il Genoa vede calare il vivace Lapadula, sostituito da Pandev, ed inizia ad essere meno presente nella metà campo giallorossa. Al 36’ Dzeko trova la sponda giusta per El Shaarawy, che in diagonale gela Radu e tutto Marassi. Il Genoa le prova tutte e al 91’, su angolo pennellato da Veloso, Romero svetta su Schick e approfitta di un’uscita incerta di Mirante per siglare l’insperato 1-1. Ma l’epilogo è clamoroso: difesa della Roma svagata, Kouamé mette al centro per Sanabria che viene travolto da Mirante. Calcio di rigore che lo stesso Sanabria si incarica di battere, calciando in bocca al portiere giallorosso: finisce 1-1, il Genoa butta via la salvezza anticipata ma compie un passo in avanti importante, la Roma scende a -3 dall’Atalanta e rischia l’aggancio del Milan lunedì sera.

VIDEO GENOA ROMA





© RIPRODUZIONE RISERVATA