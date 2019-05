Video/ Getafe Villarreal (2-2): highlights, un punto a testa (Liga)

Al Coliseum Alfonso Perez il Getafe viene fermato dal Villarreal con un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa hanno provato ad imporsi sin dai minuti iniziali, riuscendo a passare in vantaggio al 13′ grazie alla rete di Portillo, su assist di Molina. Tuttavia, nel finale di frazione sono gli ospiti a ristabilire l’equilibrio per merito di Iborra, servito da Raba al 44′. Nel secondo tempo il copione non cambia e dopo il nuovo vantaggio siglato da Maksimovic al 76′, su suggerimento di Angel, ci pensa Moreno a chiudere definitivamente i conti fissando il punteggio all’87’. Il punto conquistato permette rispettivamente al Getafe di salire a quota 59, fallendo il possibile accesso alla prossima Champions League ma conquistando un posto nei gironi di Europa League, ed il Villareal raggiunge i 44 punti nella classifica della Liga spagnola.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta: pur avendo conquistato il possesso palla con il 60%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi con 346 su 452 e 199 su 295 appoggi completati, gli ospiti sono stati leggermente inferiori ai padroni di casa in fase offensiva visto il 17 a 8 nei tiri, dei quali 5 a 4 indirizzati nello specchio della porta avversaria. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Villarreal è stata la squadra più fallosa a causa del 19 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro J. Fernandez ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente Maksimovic e D.Suarez da una parte, A.Fernandez, Alvaro ed Iborra dall’altra.

IL TABELLINO

Getafe-Villarreal 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 13′ Portillo(G); 44′ Iborra(V); 76′ Maksimovic(G); 87′ Moreno(V).

Assist: 13′ Molina(G); 44′ Raba(V); 76′ Angel(G).

GETAFE (4-4-2) David Soria; Damián, Bruno, Cabrera, Foulquier; Portillo, Maksimovic, Arambarri, Hugo Duro; Jorge Molina, Mata. All.: Bordalas.

VILLARREAL (4-5-1) Andrés Fernández; Quintillà, Funes Mori, Álvaro, Jaume Costa; Raba, Javi Fuego, Iborra, Trigueros, Pedraza; Bacca. All.: Calleja.

Arbitro: J. Fernandez.

Ammoniti: 22′ A.Fernandez(V); 22′ Alvaro(V); 46′ Iborra(V); 57′ Maksimovic(G); 90’+2′ D.Suarez(G).

VIDEO GETAFE VILLARREAL, HIGHLIGHTS





