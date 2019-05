Video/ Juventus Torino (1-1): gol e highlights, Ronaldo salva i bianconeri (Serie A)

Video Juventus Torino 1-1: gol e highlights del 148^ Derby della Mole, valevole per la 35^ giornata di Serie A 2018-19. Cristiano Ronaldo rovina la festa ai granata che volevano celebrare il 70^ anniversario della tragedia di Superga con una vittoria in casa dei cugini che manca dal 1995. Un pareggio amaro per gli uomini di Mazzarri che in caso di successo avrebbero agganciato momentaneamente l’Atalanta al quarto posto in classifica, rafforzando ulteriormente la candidatura per un posto in Champions League. Invece il Toro deve guardarsi le spalle perché se Milan e Lazio dovessero strappare i tre punti scenderebbero all’ottavo posto, e in quella posizione a fine campionato si ritroverebbero fuori anche dai preliminari di Europa League. Sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium si nota subito che gli ospiti sono molto più motivati dei padroni di casa, che dopo essersi aggiudicati l’ennesimo scudetto e in seguito all’eliminazione da tutte le coppe, sono già in vacanza. Sul piano dell’agonismo e dell’intensità il Torino ne ha decisamente di più e si porta meritatamente in vantaggio con Lukic che approfitta di una rimessa laterale battuta malissimo dagli avversari per rubare palla a Pjanic e trafigge Szczesny. La vecchia Signora prova a reagire con Matuidi fermato da Sirigu (che si conferma uno dei migliori portieri della Serie A) mentre Spinazzola a inizio ripresa, dopo una cavalcata sulla corsia di sinistra, non è riuscito a inquadrare il bersaglio. Sull’1 a 0, però, il Toro non riesce a chiuderla e così i campioni d’Italia si salvano dal KO con il 21^ gol in campionato del fuoriclasse portoghese che sovrasta Bremer e di testa la butta dentro. Con questo pareggio la Juventus dice addio a quota 100, al massimo può arrivare a 98 punti a patto di vincere le prossime tre, cosa su cui non ci metteremmo la mano sul fuoco, anzi. Che il Torino fosse una delle squadre più solide del campionato non lo scopriamo oggi, ma con un po’ più di concretezza davanti alla porta chissà dove sarebbero adesso gli uomini di Mazzarri.

VIDEO JUVENTUS TORINO: LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: “Questa squadra ha un’anima e un cuore, lo abbiamo dimostrato in queste due ultime partite. Rispetto alla gara con l’Inter siamo partiti meglio e volevamo far vedere che non abbiamo staccato la spina e continueremo a fare il nostro dovere fino all’ultimo. Il Torino quest’anno in trasferta ha perso una sola partita a Roma che grida ancora vendetta, è una squadra fisica di grande impatto che non a caso è in corsa per la Champions League. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto, nella ripresa siamo stati più bravi nell’acciuffare almeno il pari. Siamo fortunati a giocare con Cristiano Ronaldo e a vivere l’epoca di Messi, siamo dei privilegiati”. Nel post-partita è intervenuto – senza azzuffarsi con Daniele Adani come una settimana fa – anche il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: “Sarebbe stata una sconfitta immeritata la nostra, forse qualche errore di troppo negli ultimi venti metri ma nel complesso la nostra prestazione non è stata negativa. Nel secondo tempo il Torino praticamente non ha mai tirato in porta, rinnovo i complimenti ai ragazzi per la splendida stagione, ora testa alla Roma e pensiamo a recuperare qualche infortunato che può far respirare gli stakanovisti. Mi sono piaciuti i giovani, in particolare Spinazzola che deve ancora migliorare ma ha un grande senso della posizione”. Non poteva mancare il commento di Walter Mazzarri, allenatore del Torino: “Ci brucia non aver vinto quando ormai era quasi fatta, purtroppo negli ultimi minuti ci hanno schiacciati dopo aver sbagliato un paio di ripartenze, contro la Juve se non ti porti sul 2-0 poi diventa tutto più difficile. Siamo stati puniti da un fuoriclasse nel nostro unico momento di distrazione in novanta minuti, e quando ti trovi davanti a dei campioni non puoi permetterti neanche la più piccola sbavatura”.

VIDEO JUVENTUS TORINO: GLI HIGHLIGHTS





