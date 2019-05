Video/ Lazio Bologna (3-3): highlights e gol, un punto a testa (Serie A)

Pareggio col risultato di 3-3 ieri sera all’Olimpico tra Lazio e Bologna, nel posticipo valido per la 37^ e penultima giornata del Campionato di Serie A. Come emerge nel video di Lazio Bologna al via del match sono proprio i padroni di casa a fare la voce grossa: Inzaghi vuole fare bene nell’ultima di stagione di fronte al suo pubblico, sicuro della qualificazione alle Coppe Europee del prossimo in virtù del successo in Coppa Italia. Già entro i primi dieci minuti della sfida è Correa a pressare la difesa dei felsinei, e la rete arriva poco dopo al 14’: il primo tempo però si chiude senza altre emozioni. E’ quindi nella ripresa che la squadra di Mihajlovic si scatena: il pareggio del Bologna infatti arriva già al 50’ con Poli e presto Destro replica portando il risultato sul 2-1 per i rossoblù. Al 59’ Bastos trova la via del gol, ma la risposta degli emiliani è immediata e con Orsolini trovano di nuovo il vantaggio: all’80 ci pensa però il biancoceleste Milinkovic Savic a trovare il pareggio finale, che non aiuta Inzaghi in ottica Europa ma che salva comunque il risultato. Al triplice fischino finale il punticino pare piacere a tutti: il Bologna è già sicuro della salvezza a fine stagione e la Lazio non ha perso l’Europa league.

IL TABELLINO

Lazio-Bologna 3-3

Marcatore: 14′ Correa (L), 50′ Poli (B), 51′ Destro (B), 59′ Bastos (L), 63′ Orsolini (B), 80′ Milinkovic (L)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe (53′ Armini), Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva (73′ Milinkovic), Badelj (64′ Cataldi), Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Furlanetto, Patric, Wallace, Marusic, Durmisi, Jordao, Mohamed, Capanni.

All.: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli (80′ Dzemaili); Orsolini, Soriano, Palacio (90′ Krejci); Destro (71′ Santander).

A disp.: Da Costa, Calabresi, Helander, Paz, Donsah, Nagy, Poli, Svanberg, Edera, Falcinelli.

All.: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (sez. Tivoli)

Assistenti: Santoro – Del Giovane

IV uomo: Di Paolo

V.A.R.: Nasca

A.V.A.R.: De Meo

NOTE. Ammoniti: 51′ Destro (B), 63′ Correa (L), 67′ Leiva (L)

Recupero: 4′ st.



