Video/ Lecce Brescia (1-0): highlights, Tabanelli stende le rondinelle (Serie B)

Video Lecce Brescia 1-0: gol e highlights del big match della 35^ giornata di Serie B 2018-19. La squadra di Fabio Liverani aveva bisogno dei tre punti per alimentare il sogno della promozione diretta in Serie A, tra le mura amiche del Via del Mare sono arrivati tre punti che consentono ai salentini di agganciare in vetta alla classifica proprio le rondinelle, al quarto KO stagionale. Il Palermo, con una partita in meno, si trova però a 5 punti di ritardo, un gap che non sarà semplice da colmare nelle ultime tre giornate della regular season. Agli uomini di Corini è venuto il classico braccino che spunta immancabilmente fuori ogni volta che la meta ambita per tutto l’anno è ormai dietro l’angolo. Di certo è stata determinante l’espulsione di Sabelli a inizio ripresa per somma di ammonizioni: con l’uomo in più il Lecce ha aumentato i giri del motore e alzato il baricentro con un pressing asfissiante nella trequarti avversaria. Il gol decisivo porta la firma di Tabanelli dopo che Torregrossa, dall’altra parte del campo, aveva mancato l’appuntamento con l’1-0: un episodio che accresce ulteriormente i rimpianti del Brescia che comunque continua a essere l’unico padrone del proprio destino. Basterà raccogliere 4 punti contro Ascoli, Cremonese (tornata clamorosamente in corsa per i play-off dopo essere stata a lungo sull’orlo della zona retrocessione) e Benevento per festeggiare il ritorno nella massima categoria, dalla quale manca dal 2011. Il Lecce invece, oltre a osservare il turno di riposo, dovrà vedersela con il Padova (praticamente già retrocesso) e lo Spezia: solamente la scaramanzia consiglia ai salentini di non cominciare i preparativi per la celebrazione del doppio salto, dalla C alla A, in due anni (cosa già successa a metà anni novanta).

VIDEO LECCE BRESCIA: LE DICHIARAZIONI

Non potevano che essere di Andrea Tabanelli le dichiarazioni a caldo subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Piccinini: “Quest’anno ci ho preso gusto a segnare gol decisivi, sono davvero contentissimo per la squadra e per i tifosi che erano tantissimi. Ci abbiamo sempre creduto, dalla panchina non vedevo l’ora di entrare, queste sono le partite più belle. Non potete capire l’emozione quando ho visto il pallone gonfiare la rete. Importantissimo il risultato di stasera e dobbiamo goderci la vittoria, senza dimenticare che ci aspettano due partite difficilissime e che ci manca un ultimo sforzo per raggiungere il traguardo”.

VIDEO LECCE BRESCIA: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA