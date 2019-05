Video/ Lione Barcellona (4-1): highlights, le francesi vincono la Champions league!

Le ragazze del Lione confermano il dominio europeo vincendo la quarta Champions League di fila. A farne le spese è il Barcellona che cade sotto i colpi del Pallone D’Oro Hegerberg. Marozsan prova la conclusione ma non centra lo specchio. Come si vede nel video di Lione Barcellona, cinque minuti la Marozsan aggiusta la mira e trova il vantaggio. Van De Sanden pesca il centravanti che non sbaglia, la compagine francese subito avanti. Il Lione continua a spingere e trova l’immediato raddoppio. Grande assist della Van De Sande, il secondo, con le francesi che siglano il raddoppio con l’ultima vincitrice del Pallone d’Oro, la Hegerberg. Majri, tre minuti dopo, serve il centravanti che con un gran sinistro chiude praticamente la gara dopo appena venti minuti di gioco. Bronze pesca ancora il Pallone d’Oro in carica che sigla la quarta rete per le francesi e la tripletta personale in mezzora di gioco. Il Barcellona vienepiegato dalla furia delle francesi.

LA RIPRESA

Nella seconda frazione per il Lione è pura accademia con il Barcellona che va a caccia del gol della bandiera. Cascarino, appena entrata, cerca la gloria personale ma non trova lo specchio della porta. Martens, cinque minuti dopo, spreca una ghiotta occasione per il Barcellona. Arriva il gol della bandiera per il Barcellona che trova una piccola soddisfazione con Oshoala. L’assist vincente arriva dalla Martens che regala al Barcellona il gol della bandiera. Termina quindi con la vittoria del Lione che continua a dominare in Europa, per il Barcellona una sconfitta davvero pesantissima.

