Video/ Manchester City Watford (6-0): highlights, Guardiola vince la FA Cup!

Il Manchester City, fresco vincitore della Premier League, asfalta il Watford in finale di Fa Cup aggiudicandosi il terzo trofeo stagionale. Gundogan mette in mezzo da calcio d’angolo per Laporte che non ci arriva per un soffio. Il City inizia subito forte con Mahrez che premia lo scatto di Bernardo Silva che mette al centro per Gabriel Jesus anticipato da Cathcart che salva il Watford. Il Watford ha una grandissima occasione grazie ad una ripartenza micidiale orchestrata da Deulofeu che dalla destra mette un cross pescando Pereyra, l’ex Udinese e Juventus in Italia, tutto solo in area di rigore, calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Ederson. Dopo questa ghiotta occasione si spegne il Watford con il City che inizia a trovare la via del gol. Bernardo Silva serve Sterling che scambia con David Silva, uno due micidiale che si conclude con il gol di Silva. Bernardo Silva, cinque minuti dopo, premia lo scatto in area di rigore di Gabriel Jesus che anticipa Kiko Femenia e raddoppia, la prima frazione termina sul due a zero.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa lo spartito non cambia, anzi. Giocata in area di rigore di Gabriel Jesus che salta Mariappa e tirain porta trovando la risposta di Gomes. De Bruyne, entrato nella ripresa, chiude definitivamente la gara. Sterling serve il pallone per Gabriel Jesus che imbecca De Bruyne, Gomes saltato e palla in rete. Dopo il tre a zero il City non si ferma e continua a regalare spettacolo. Pallone di De Bruyne per Gabriel Jesus che arriva in area di rigore e fredda Gomes. Bernardo Silva arriva in area di rigore, con il mancino mette il pallone sul secondo palo per Sterling che non sbaglia. A dieci minuti dal termine c’è il tempo per ammirare la tripletta di Sterling che chiude il match sul sei a zero. Trionfo Manchester City che conferma di essere una macchina da gol.

VIDEO MANCHESTER CITY WATFORD, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA