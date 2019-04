Video/ Manchester United Chelsea (1-1): highlights, pareggio a Old Trafford

Ecco il video di Manchester United Chelsea, partita terminata 1-1 nella splendida cornice di Old Trafford, per la 36^ giornata di Premier League. Scontro diretto per la Champions League che sorride al Chelsea di Maurizio Sarri contro un Manchester United che ha dominato per larghi tratti la partita, ma non è riuscito a concretizzare il proprio gioco offensivo, rischiando anche nel finale e rimanendo in ogni caso a 3 punti dai Blues che a due giornate dal termine restano padroni del loro destino. Il match si è aperto con una grande occasione capitata subito a Romelu Lukaku, che si è visto negare la rete da un gran riflesso del portiere spagnolo del Chelsea, Kepa. Ma al 13’ i Red Devils trovano comunque il vantaggio grazie a Juan Mata, che ha sfruttato un suggerimento di Luke Shaw. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER UNITED CHELSEA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO MANCHESTER UNITED CHELSEA: IL PAREGGIO DEI BLUES

Poca cosa il Chelsea nel primo tempo, e alla mezz’ora è Bailly a sfiorare il raddoppio per i padroni di casa, con un colpo di testa che finisce d’un soffio a lato. Il Chelsea però senza mai essere stato davvero pericoloso nel primo tempo, trova il guizzo che vale il pari al 43’ grazie a Marcos Alonso, che ribadisce in rete una conclusione di Rudiger ribattuta. Nella ripresa i Blues sembrano iniziare con piglio più convinto il match, ma il Manchester United prende il sopravvento, andando molto vicino al raddoppio al 10’ ancora una volta con Bailly, e anche in questo caso è decisivo il reattivo Kepa tra i pali. Finale di partita vibrante, col Chelsea che sfiora il colpaccio con una punizione di Willian e una conclusione di Pedro, mentre lo United ci prova con un colpo di testa di Rojo. Al 98’ però è Higuain ad avere la palla match, trovando però la gran parata di De Gea. All’Old Trafford finisce 1-1, il Chelsea al quarto posto si porta a +2 sull’Asenal e a +3 sullo stesso Manchester United.

