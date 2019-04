Video/ Milan-Lazio (0-1): gol e highlights, biancocelesti in finale (Coppa Italia)

Video Milan-Lazio 0-1: gol e highlights del match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2018-19. Dopo che sabato scorso i biancocelesti hanno perso malamente in casa contro il Chievo ultimo in classifica e già retrocesso in Serie B, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sugli uomini di Simone Inzaghi vincenti al Meazza, un campo notoriamente stregato per la prima squadra della Capitale. Invece il calcio è bello proprio per questo, perché ogni partita fa storia a sé, e così succede che in pochi giorni la Lazio passi dalla vergognosa sconfitta con i clivensi a un successo di prestigio nella Scala del Calcio che le consente di qualificarsi per la finalissima in programma il prossimo 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma dove se la vedrà con una tra Atalanta e Fiorentina. Rossoneri davvero deludenti sul piano del gioco, in novanta minuti la squadra di Gattuso crea un paio di pericoli dalle parti di Strakosha con il portiere albanese che nel primo tempo chiude Calabria in calcio d’angolo mentre nella ripresa Cutrone si vede annullare un gol di testa, viziato da un fuorigioco. Decisiva la rete di Correa al 13′ della ripresa su assist di Immobile che continua a non segnare: il numero 17 biancoceleste si è ritrovato più volte tra i piedi la palla del definitivo colpo di grazia ma non ha saputo battere Reina, di gran lunga il migliore in campo, senza di lui probabilmente sarebbe finita in goleada. L’unica nota dolente per la Lazio è l’infortunio al ginocchio di Milinkovic-Savic, il serbo è stato costretto a lasciare il campo al quarto d’ora della prima frazione di gioco: Inzaghi spera di recuperarlo per le ultime giornate di campionato e soprattutto per il 15 maggio. Al Milan non resta che buttarsi a capofitto sul campionato dove resta pienamente in corsa per il quarto posto e per il ritorno in Champions League, sanzioni UEFA permettendo.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: “Andremo a giocarci la terza finale di Coppa Italia e questo è davvero un grande traguardo per noi che ci siamo conquistati sul campo con il sudore e la fatica, eliminando entrambe le milanesi. Nei 180 minuti abbiamo meritato noi di passare, non ricordo parate di Strakosha mentre Reina ha fatto il fenomeno. Il prossimo 15 maggio ci aspetta la partita più importante della stagione ma dobbiamo pensare anche a chiudere in bellezza il campionato dove abbiamo perso fin troppi punti”. Rino Gattuso non nasconde l’amarezza per l’eliminazione del suo Milan dalla Coppa Italia: “La Lazio è stata molto più brava di noi, prima del gol aveva creato molte occasioni per segnare e noi non siamo riusciti a prendere le dovute contromisure. Il pubblico di San Siro si meritava una prestazione di gran lunga migliore e non questa figuraccia, giustamente sono stati i biancocelesti a qualificarsi per la finale. Ormai è da più di un mese che fatichiamo a esprimere il nostro gioco, evidentemente c’è qualcosa che non va, anche con due attaccanti di ruolo in campo la nostra fase offensiva è sterile. Tutta la squadra in generale si è involuta, speriamo di invertire la rotta, in fondo anche la Lazio veniva da un momento negativo ed è nostro dovere dare sempre il 100% a prescindere”.

VIDEO MILAN LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS





