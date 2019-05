Video/ Monza Imolese (1-3): highlights e gol, brianzoli KO (Serie C playoff)

Monza-Imolese termina con il risultato di 3-1 in favore degli ospiti. Prima di raccontare quanto accaduto in campo andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dal Monza. Brocchi opta per il 4-3-1-2 con D’Errico trequartista alle spalle di Marchi e Reginaldo. Dall’altra parte modulo speculare per l’Imolese: Lanini e Rossetti a formare la coppia offensiva con Mosti alle loro spalle. Pronti, via. Il Monza passa subito in vantaggio con D’Errico trasformando un calcio di rigore per fallo di Rossi su Reginaldo. Dagli undici metri D’Errico non sbaglia e batte Rossi. Passano appena due giri di orologio e l’Imolese pareggia i conti: Lanini trova l’incrocio dei pali dopo la battuta di uno splendido calcio di punizione. Gara viva e già due reti al Brianteo. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA IMOLESE

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Monza pericoloso al 47’ con D’Errico che ci prova con una girata di destro: pallone fuori. Al 54’ padroni di casa a un passo dal raddoppio: Reginaldo fa tutto da solo e parte in percussione centrale. L’attaccante supera il portiere ma il suo tocco termina sul palo. Nel finale l’Imolese trova il sorpasso con Cappelluzzo: De Marchi entra in area, chiama in causa Belcastro che calcia trovando la risposta di Guarna. La parata del portiere manda il pallone proprio sui piedi di Cappelluzzo che non sbaglia da pochi passi. All’83’ Cappelluzzo trova la sua doppietta personale, capitalizzando al meglio uno splendido assist di De Marchi. L’Imolese espugna il Brianteo.

