Video/ Monza Sudtirol (3-3) highlights, lombardi qualificati! (Serie C playoff)

E’ andato in scena ieri al Brianteo un match davvero incredibile e ricco di colpi di scena tra Monza e Sudtirol, valido per il secondo turno dei play off di Serie C. Il tabellone del risultato porta infatti il pareggio per 3-3 ma in virtù del miglior piazzamento in classifica, sono stati i lombardi a festeggiare la qualificazione. Come si vede nel video di Monza Sudtirol, la partita si è accesa subito e i ritmi si sono fatto presto altissimi: al via è poi il Monza a prendere in mano le redini del gioco e pure a firmare il doppio vantaggio entro i primi 23 minuti di gioco con Brighenti e Marconi: l’arbitro però non fischia due volte prima che anche il Sudtirol trovi il gol con Morosini. La ripresa non è meno accesa e anzi gli animi in campo al Brianteo davvero si scaldano. Al 55’ ecco la rete del pari per gli ospiti con Vinetot: il Sudtirol poi comincia a sognare con la rete di Turchetta al 83’, ma è speranza vana visto che pochi minuti dopo il Monza ritrova il pareggio con Armellino. Il finale è pirotecnico con De Rose che riceve pure il rosso al secondo minuto di recupero per una manata a D’Errico.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match per il secondo turno dei play off di Serie C ha preso la parola il tecnico del Monza Brocchi, che ha commentato così la prestazione dei suoi e la qualificazione alla prossima fase: ”Devo fare i complimenti al Sudtirol che ha giocato un’ottima partita. Loro avevano la testa più libera di noi. Spendere una parola per un singolo? Reginaldo. Ma potrei elencarne altri ma se devo farne uno solo faccio Reginaldo. Peccato che abbiamo dovuto soffrire così tanto e abbiamo avuto anche un piede fuori. Nella ripresa non abbiamo fatto quello dovevamo ed è risuccesso quello che non deve succedere. I ragazzi devono continuare a lavorare sui concetti che cerco di inculcare loro”.

VIDEO MONZA SUDTIROL, HIGHLIGHTS





