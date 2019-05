Video/ Napoli Inter (4-1): highlights e gol, Ancelotti travolge Spalletti (Serie A)

L’uragano Napoli si abbatte sull’Inter e sulle sue speranze di Champions League: il video Napoli Inter ci racconta di una partita a senso unico (4-1). Per accedere tra le magnifiche 32 d’Europa i nerazzurri dovranno battere in casa un Empoli appena uscito dalla zona retrocessione ma col Genoa ancora a un punto. Sarà un finale di campionato da batticuore con la squadra di Spalletti che ha dilapidato nelle ultime settimane un notevole vantaggio. Ma contro un Napoli apparentemente senza obiettivi non c’è stata partita. I partenopei hanno giocato una partita di straordinaria grinta e soprattutto approcciando al meglio il match: nel primo quarto d’ora si contano occasioni da gol solo per gli azzurri e al 16′ il Napoli passa grazie a Zielinski, che pesca il jolly dalla distanza piazzando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Traiettoria imparabile per Handanovic e la situazione si complica per un’Inter che a fine primo tempo, prima con Lautaro Martinez e poi con Nainggolan, prova a rendersi pericolosa.

VIDEO NAPOLI INTER: IL SECONDO TEMPO

Ma il secondo tempo fa registrare il crollo dei nerazzurri, che subiscono il raddoppio al 16′ con Mertens che sfrutta uno dei classici cross tagliati di Callejon e raggiunge Attila Sallustro nella classifica dei bomber partenopei. Fabian Ruiz su assist di Malcuit firma il tris e trova il poker al 33′ su assist di Mertens, nonché la doppietta personale. Inter letteralmente spazzata via ed al 36′ Icardi si guadagna un rigore, poi da lui stesso trasformato. Sul 2-0 un salvataggio sulla linea di Koulibaly su Lautaro Martinez aveva impedito all’Inter ogni progetto di rimonta, ma ora per la squadra di Spalletti c’è da giocarsi una stagione intera in una sola partita. Contro la Lazio l’anno scorso andò bene, ma il match contro l’Empoli (proprio la squadra delle origini di Spalletti) può nascondere insidie perché i toscani si giocano la sopravvivenza in Serie A.

