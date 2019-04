Video/ Novara Siena (2-2): highlights, pareggio inutile al Piola (Serie C)

Termina con il pareggio per 2-2 il match di Serie C tra Novara e Siena, andato in scena ieri sera al Silvio Piola: un pareggio a fin dei conti abbastanza inutile se consideriamo la classifica del girone A nella 37^ giornata visto che entrambi i club sono già proiettati ai play off. Controllando il video di Novara Siena vediamo che si è trattato di un incontro comunque molto vivace: al via la prima rete arriva dalla Robur con 37’ ma la risposta degli azzurri è immediata visto che Gonzalez trova la via del gol appena 3 minuti dopo. Dobbiamo però attendere poi solo il 74’ nella ripresa per il vantaggio fugace dei toscani, firmato da Cianci: al 95’ invece è un calcio di rigore firmato a Eusepi a fissare il 2-2 finale, (concesso per una trattenuta in area i danni dello stesso giocatore del Novara).

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Novara e Siena ha preso la parola lo stesso allenatore del club piemontese che ha affermato, facendo riferimento pure ai diversi KO rimediati di recente: Se oggi avessimo perso non so cosa avrei potuto dire, perché facciamo sempre tutto da soli, ci creiamo i problemi da soli e vanifichiamo da soli ciò che facciamo di buono e questo ci penalizza. Il risultato odierno non è negativo ma ci lascia sempre pensare. I playoff si affrontano sapendo che c’è una posta in palio altissima ed errori banali che commettiamo possono vanificarli. Non mi piace parlare dei singoli, ma non c’è stata quella serenità nel gestire la palla. Siamo stati leggeri nel perdere la marcatura diretta”. Il pareggio pare bruciare invece in casa del Siena, tanto che lo stesso allenatore Mignani ha dichiarato in sala stampa: “Due punti persi che bruciano, aldilà del fatto che ci fosse il rigore o meno. Secondo me la squadra ha fatto una buona partita, contro un Novara forte: abbiamo fatto un buon primo tempo, oggi non potevamo tenere il ritmo molto alto per il caldo e l’afa. Nel secondo tempo l’abbiamo gestita abbastanza bene, a parte gli ultimi 5-10 minuti, quando ci siamo abbassati. Avevamo, passatemi il termine, l’ansia di portare a casa la vittoria, abbiamo avuto anche l’occasione per segnare la terza rete”.

