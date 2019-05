Video/ Paganese Bisceglie (2-1): highlights, Scalzone non basta (playout Serie C)

La Paganese si aggiudica la gara di andata dei play out battendo per due reti ad uno il Bisceglie. Le emozioni più grandi avvengono tutte nella prima frazione. Tazza, da fallo laterale, pesca Parigi che trafigge Vassallo, Paganese subitp avanti. Cinque minuti dopo traversone di Tazza per Scarpa che non aggancia la sfera, grande inizio dei padroni di casa. Buona occasione per Cesaretti, l’attaccante supera Markic sullo scatto ma il suo sinistro termina oltre la traversa. Trattenuta ai danni di Scalzone sul cross da calcio d’angolo, l’arbitro fischia il penalty. Scalzone spiazza Santopadre e riequilibra la gara. A cinque minuti dalla fine della prima frazioe, con un destro a giro di Scarpa su punizione, un calciatore del Bisceglie devia di testa all’incrocio, arriva il nuovo vantaggio dei campani. Destro fuori misura di Andrea Risolo che per poco non trova il gol.

LA RIPRESA

Inizia la ripresa con il Bisceglie che prova il tutto per tutto. Destro centrale di Scarpa, Vassallo riesce a respingere la minaccia. Triarico calcia in porta, Santopadre si rifugia in angolo. Santopadre si esalta sul destro di Triarico. Il Bisceglie attacca a testa bassa per provare ad agguantare il pari ma il tempo scorre veloce e premia la Paganese. Ottima vittoria quindi per i padroni di casa in vista del ritorno in casa del Bisceglie. Si prospetta quindi una bellissima battaglia per restare in serie C ed evitare la retrocessione in serie D. Ricordiamo che la gara di ritorno è prevista per sabato 25 sempre alle 18:00.

VIDEO PAGANESE BISCEGLIE, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA