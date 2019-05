Video/ Palermo Spezia (2-2): highlights, nuovo stop rosanero (Serie B)

E’ terminato con un appassionante pareggio per 2-2 il match di serie B tra Palermo e Spezia, che ha avuto luogo solo ieri pomeriggio allo stadio Barbera per la 36^ giornata del campionato cadetto. Come emerge bene nel video di Palermo Spezia, ieri abbiamo assistito a una partita davvero viva e brillante, specie nel primo tempo, dove le 4 marcature si sono concentrate proprio negli ultimi 15 minuti di gioco. A rompere il digiuno è stato infatti Maggiore per lo Spezia al 30’: il bomber si è poi confermato 14 minuti dopo, trovando quindi il gol del 2-2 e rispondendo così alle reti di Jalalo e Moreo per i siciliani. Al triplice fischio finale quindi Palermo e Spezia si sono divisi la posta in palio e i liguri si sono quindi confermati in piena zona play off. Dando ora un occhio pure alle statistiche segnate al triplice fischio finale, vediamo che nella sfida della 36^ giornata di Serie B i siciliani hanno registrato 10 tiri di cui 2 correttamente indirizzati, cui vogliamo aggiungere 8 corner, 3 parate e 468 passaggi completati. Per lo Spezia invece i numeri ci ricordano di 10 iri di cui 5 verso lo specchio avversario, oltre che di 19 punizioni, un calcio d’angolo e pure 529 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Palermo e Spezia, il tecnico dei siciliani Delio Rossi ha espresso tutto il suo rammarico per il risultato ottenuto in casa nella 36^ giornata di Serie B. L’allenatore rosanero ha affermato: “Nel primo tempo, pur con degli errori, non abbiamo fatto male ma siamo stati puniti oltremisura. Nel secondo tempo siam venuti meno come distanze, non siamo stati bravi a gestire la situazione di vantaggio e abbiamo preso ingenuamente il gol del pareggio”. Non manca poi un giudizio lucido su quello che sta accadendo nello spogliatoio dei siciliani: “Approccio della squadra? Io non ho la sensazione che non ci sia la cattiveria giusta. Ogni calciatore deve metterla, non penso ci siano leader che possano trascinare gli altri. La forza devo dargliela io. Io non ho la sensazione che questa squadra non voglia fare, piuttosto non ci riesce”. Dall’altra parte ha invece parlato Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, facendo ovvio riferimento alla corsa ai play off in cui sono impegnati i liguri:” Playoff? Ancora nulla è deciso. Siamo costretti a giocare fino all’ultimo minuto. Le squadre blasonate hanno più pressioni rispetto a chi arriva davanti. Noi o il Cittadella ai playoff avremo meno pressioni rispetto a Palermo, Hellas e Benevento. Sarà un terno al lotto”.

VIDEO PALERMO SPEZIA, HIGHLIGHTS





