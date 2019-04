Video/ Perugia Lecce (1-2): highlights, giallorossi verso la promozione (Serie B)

Si è chiusa con la vittoria per 2-1 degli ospiti la sfida di Serie B tra Perugia e Lecce, valida nella 34^ giornata, disputata ieri sera al Curi. Come si vede nel video di Perugia Lecce, i giallorossi sono i primi ad andare in vantaggio con la rete di La Mantia occorsa al 38’: i grifoni però riescono subito a rispondere per le rime con Falzerano e chiudono il primo tempo della partita in parità. E’ quindi solo nel secondo tempo che il Lecce trova la rete del successo: a firmarla è Falco su assist di La Mantia già al 55’ minuto. Con questo successo i giallorossi rimangono fermi al secondo posto e pronti alla promozione diretta in Serie A a fine stagione, mnetre il Perugia non è riuscito ancora a centrare l’obbiettivo play off. Se diamo ora un occhio anche alle statistiche della partita vediamo che il Perugia ha firmato al triplice fischio finale 6 tiri di cui 3 correttamente indirizzati, oltre a 8 punizioni, 10 corner, 3 parate e pure 554 passaggi complessivi. Per il Lecce invece i numeri ci raccontano di 8 tiri di cui 5 a target oltre che di 22 punizioni e 5 calci d’angolo: i giallorossi hanno pure segnato 2 parate e 444 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Perugia e Lecce ha preso la parola il tecnico dei grifoni Nesta che ha affermato, anche riferendosi all’obbiettivo play off, ancora non centrato: “Prima o poi cambierà qualcosa, le avversarie ci stanno dando tempo e io continuo a sperare, poi se dopo l’ultima partita la matematica ci condannerà verrò a dare le mie spiegazioni. Vedo che il Perugia fa sempre delle partite contro squadre che puntano alla A diretta e gioca alla pari. Peccato per gli errori e per il fatto che agli avversari bastano poche occasioni per segnare, ma nel complesso, i confronti fra Perugia e Lecce sono stati equilibrati”. Liverani, allenatore del Lecce ha invece dichiarato: “Per l’obiettivo dei primi due posti, per tenere la fiamma accesa, bisognava vincere a tutti i costi. Sapevamo, però, di giocare in un campo difficile contro una squadra forte che voleva entrare nei play-off. Sulla carta eravamo molto rimaneggiati nel reparto difensivo, ma ho sempre avuto fiducia nei ragazzi e sapevo che mi avrebbero ripagato con una prestazione del genere”.

