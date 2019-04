Video/ Piacenza Olbia (3-2): highlights, doppietta di Terrani (Serie C)

Il Piacenza piega in casa l’Olbia per tre reti a due confermando i grandi numeri nella fase offensiaìva. Il Piacenza aveva infatti siglato 56 gol prima di questa sfida, uno dei migliori attacchi del campionato, mentre l’Olbia ha segnato 37 reti, 39 con oggi. Il match inizia e subito promette grandi cose. La sblocca infatti l’Olbia dopo appena tredici minuti di gioco Ragatzu da sinistra mette un bel pallone in mezzo, arriva il colpo di testa di Ceter che porta avanti i suoi. Arriva il pareggio dei padroni di casa dopo mezzora. Perez pesca Corradi che non lascia scampo a Van der Want, match riequilibrato a cinque minuti dal termine della prima frazione. La prima frazione di gioco termina in parità.

LA RIPRESA

Ad inizio ripresa Ceter fa sognare l’Olbia. Il colombiano, con una grande azione sulla sinistra, si porta la palla sul destro e la piazza sul secondo palo. Un calcio di rigore per il Piacenza però rimette tutto in discussioen. Dal dischetto si presenta Terrano che spiazza il portiere avversario e riequilibra una gara davvero divertente. Il Piacenza continua ad attaccare e riesce addirittura a ribaltarla. Punizione di Corradi respinta da Van der Want, irrompe Terrani di testa e ribalta la gara. Il Piacenza vince in rimonta un bel match.

