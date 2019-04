Video/ Pontedera Alessandria (1-2): highlights, Coralli chiude il match (Serie C)

L‘Alessandria vince sul campo del Pontedera una gara molto combattuta. Azione personale di Pinzauti che, al limite, si gira e calcia costringendo Pop a rifugiarsi in angolo. De Luca, dal vertice dell’area grande, calcia in diagonale. Palla che sfiora il palo alla sinistra di Biggeri. Il Pontedera la sblocca alla mezzora di gioco con Caponi. Mannini crossa, la difesa ospite respinge e Caponi calcia dai trenta metri. Palla che finisce in rete complice anche l’errore di Pop. Caponi ci prova di nuovo dal limite dell’area, questa volta non inquadra la porta. Incredibile pasticcio di Biggeri che serve Coralli, tiro a botta sicura che termina contro la traversa! Termina la prima frazione di gara tra Pontedera e Alessandria con la rete di Caponi.

LA RIPRESA

Nella la ripresa ecco Alessandria che ci prova con De Luca il quale tenta la deviazione aerea. Biggeri blocca tranquillamente. Arriva il pareggio dell’Alessandria. Palla che perviene a Coralli il quale lancia De Luca, abile a beffare Biggeri. Cinque minuti dopo arriva il vantaggio dell’Alessandria con la rete che chiude la gara. Calcio d’angolo di Bellazzini, sfera che arriva a Coralli sul secondo palo, piatto dell’attaccante grigio che insacca. Vettori entra scomposto su Sartore e si becca il secondo giallo con conseguente espulsione. De Luca apre per Santini il quale rallenta l’azione per provare a sfruttare l’uomo in più. Calcio di rigore per il Pontedera. Bellazzini tocca di mano in barriera e regala una grande occasione ai padroni di casa. Mannini calcia malissimo e spreca la ghiotta occasione. Sarà l’ultima emozione di una gara molto combattuta.

VIDEO PONTEDERA ALESSANDRIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA