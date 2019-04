Video/ Pro Patria Pisa (1-2): highlights, Birindelli beffa i tigrotti (Serie C)

Il Pisa sbanca il campo della Pro Patria grazie ad un gran gol di Birindelli. Discesa sulla destra di Birindelli che mette nel mezzo anzichè calciare, sfuma una buona occasione. Boffelli in chiusura interviene bene. Palla dentro di Gucher per Masucci, anticipato da Lombardoni. Di Quinzio cerca il suggerimento per le punte, palla tra le braccia di Tornaghi. Di Quinzio si accentra e calcia di potenza verso la porta avversaria, fuori di poco. Bertoni trova il primo tiro in porta della Pro Patria. Conclusione centrale bloccata a terra da Gori. Pisa ad un passo dal vantaggio. Di Quinzio trova la barriera su punizione, Masucci prova la rovesciata ma la Pro Patria salva. Padroni di casa avanti. Birindelli respinge corto, arriva Bertoni che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Masucci risponde un minuto dopo, finale di prima frazione pazzesco.

LA RIPRESA

Al via del secondo tempo si segnala la conclusione di Di Quinzio, smorzata da Bertoni. Blocca Tornaghi. Cartellino giallo per Birindelli, punita la trattenuta su Le Noci. Mora prende il palo. Bertoni serve l’esterno che anticipa Gori in uscita e calcia col destro da posizione defilata, il legno gli nega la rete. Masucci si gira all’improvviso e prende il palo! Ammonito Pedone per un intervento su Gucher. Converge verso il centro e calcia Lisi, Tornaghi non si fa sorprendere. Birindelli! Grandissimo gol e Pisa che ritorna in vantaggio. Grandissimo tiro a giro e vantaggio del Pisa, è il gol che decide la gara.

