Video/ Pro Vercelli-Carrarese (1-2): che rimonta dei marmiferi! (play-off Serie C)

La Carrarese di Silvio Baldini ha un cuore grande così, non si arrende mai prima del triplice fischio ed è quello che è esattamente successo nel match valevole per il secondo turno preliminare dei play-off di Serie C tra la Pro Vercelli e i marmiferi. Che vincono in rimonta per 1-2 dopo aver sofferto per gran parte dei novanta minuti le iniziative dei biancocrociati, intenzionati ad andare il più avanti possibile e a ritornare in Serie B dopo 12 mesi di purgatorio. Le cose in effetti sembrano mettersi piuttosto bene per gli uomini di Vito Grieco che già nella prima frazione di gioco non trovano il gol solamente per gli interventi del giovane portiere Mazzini che para un penalty a Morra e in generale non abbassa mai la guardia, con la complicità di Maccarone che si reinventa difensore e salva sulla linea un gol praticamente già fatto di Gatto. Non pervenuti o quasi in fase offensiva gli apuani che impegnano Moschin solamente una volta con Valente che prova a piazzarla all’angolino ma non ci riesce per l’ottima guardia dell’estremo difensore della Pro Vercelli. Nel secondo tempo l’arbitro assegna un altro calcio di rigore ai padroni di casa – si è giocato al Piola – che questa volta non sbagliano con Gatto, per la Carrarese si prospetta un’impresa ai limiti dell’impossibile visto che in virtù del miglior piazzamento in campionato alla compagine piemontese sarebbe bastato anche un pareggio per passare il turno. Invece gli uomini di Baldini non si scompongono più di tanto: bisogna segnare due gol? Non c’è problema, entra Caccavallo e pareggia momentaneamente i conti, nel recupero ci pensa Biasci ad ammutolire il pubblico locale e a regalare alla Carrarese una vittoria ormai insperata che le consente di accedere alla fase nazionale, in attesa di conoscere la sua prossima avversaria che uscirà dai sorteggi in programma oggi alle ore 12.00.

VIDEO PRO VERCELLI-CARRARESE (1-2), LE DICHIARAZIONI

Ecco come Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ha commentato la grande impresa dei suoi ragazzi: “Innanzitutto vorrei rivolgere un pensiero al mio collega Vito Grieco, posso solo immaginare la delusione che sta provando in questo momento, quando giocava mi avrebbe fatto molto piacere allenarlo. Purtroppo il calcio è crudele, la Pro Vercelli non meritava di perdere così come noi non meritavamo la sconfitta contro di loro in campionato. Ai miei giocatori posso soltanto fare i complimenti per il sangue freddo che hanno dimostrato, anche sullo 0-1 non si sono fatti prendere dal panico e hanno reagito da grande squadra, punendo gli avversari che a un certo punto hanno pensato solamente al risultato, e quand’è così sei fottuto. Dedico la vittoria anche ai nostri tifosi, in maggioranza operai o disoccupati, aver regalato loro una gioia ci riempie di grande orgoglio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA