Video/ Roma Cagliari (3-0) gol e highlights, totale dominio giallorosso (Serie A)

Il video di Roma Cagliari ci racconta di una partita a senso unico, letteralmente dominata dai giallorossi. La Roma vince in scioltezza per 3-0 in casa contro il Cagliari e compie un passo in avanti molto importante nella corsa alla qualificazione in Champions League, proseguendo nella sua recente positiva fatta di 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 partite. La squadra di Ranieri si impossessa momentaneamente del quarto posto, in attesa dei risultati delle rivali, battendo con un rotondo 3-0 un Cagliari che è apparso sin troppo soddisfatto della quota 40 punti raggiunta la settimana scorsa grazie alla vittoria sul Frosinone. Ma a tagliare le gambe ai rossoblu sono stati sicuramente i 2 gol incassati nel giro di 8’ nel primo tempo. Roma in vantaggio dopo 5’ con un colpo di testa di Fazio, su pallone prolungato da Manolas. 3’ dopo colpisce l’argentino Pastore con una bella conclusione dal limite dell’area.

VIDEO ROMA CAGLIARI: MONOLOGO GIALLOROSSO

Partita dunque tutta in discesa per la Roma che, dopo una bella parata di Mirante su Joao Pedro, gestisce bene il doppio vantaggio sfiorando il tris prima dell’intervallo. La migliore occasione è per Pastore, che al termine di una grande azione personale manca la doppietta mandando il pallone a stamparsi sulla traversa. Ancor più agevole per la Roma è la gestione del vantaggio nella ripresa, anche se il Cagliari prova ad alzare il ritmo del pressing. Ancora un legno per i padroni di casa colpito da Dzeko, complice una deviazione di Ceppitelli. Quindi, arriva il tris al 41’ della ripresa firmato da Kolarov, che ribadisce in rete dopo che Cragno aveva salvato su Perotti. Brutto ko ma indolore a livello di classifica per i sardi, la Roma vede invece sempre più vicina la qualificazione europea.

VIDEO ROMA CAGLIARI, I GOL E GLI HIGHLIGHTS





