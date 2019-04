Video/ Salernitana Carpi (2-5): highlights, trionfo emiliano all’Arechi (Serie B)

Il video di Salernitana Carpi ci racconta un clamoroso 2-5 emiliano. All’Arechi dunque Salernitana e Carpi regalano spettacolo e tanti gol. Il pubblico presente allo stadio di certo non si è annoiato, anche se non saranno felici i tifosi granata della sconfitta rimediata dalla propria squadra contro gli emiliani. Il Carpi vince e convince grazie ad una bella doppietta messa a segno da Cissè, le reti di Crociata, Sabbione e Arrighini. Non sono servite a nulla le marcature di Djuric e Calaiò per i campano, che nel primo tempo avevano illuso la tifoseria di poterla almeno pareggiare. Partita subito frizzante e tesa, coi locali che si trovano costretti a disputare gran parte della sfida in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Lopez dopo un fallo su Rolando. Il cartellino rosso e il rigore sono la beffa per gli avversari, in avanti con Cissè, poi rimessi in corsa da Calaiò. Crociata e infine Sabbione decidono la partita in favore del Carpi, con la goleada conclusiva che vede tra i protagonisti Arrighini. I biancorossi ci hanno creduto di più, la Salernitana si è dimostrata troppo fragile e dopo un primo tempo discreto, terminato sul risultato di due a due, ha alzato bandiera bianca crollando tra le mura amiche in una gara importante per il prosieguo della stagione.

VIDEO SALERNITANA CARPI: IL TABELLINO

Salernitana-Carpi 2-5 (primo tempo 2-2)

Marcatori: 8′ e 31′ Cissè (C), 18′ Djuric (S), 33′ Calaiò (S), 48′ Crociata (C), 80′ Sabbione (C), 93′ Arrighini (C).

Salernitana (3-5-2): Micai; Pucino, Schiavi, Gigliotti (83′ Orlando); Casasola, Akpa Akpro (62′ Rosina), Di Tacchio, Minala, Lopez; Djuric (80′ Jallow), Calaiò. All. Gregucci.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Vitale (58′ Kresic), Marsura; Crociata (75′ Pasciuti); Cissè (68′ Arrighini). All. Castori.

Arbitro: Pillitteri di Palermo.

Ammoniti: 59′ Sabbione (C), 64′ Djuric (S).

Espulsi: 7′ Lopez (S).

