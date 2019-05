Video/ Sampdoria Empoli (1-2): highlights, i toscani sono ancora vivi! (Serie A)

Ecco il video di Sampdoria Empoli, che termina con il risultato di 1-2 in favore dei toscani. La Samp è ormai tagliata fuori dalla corsa all’Europa e ha l’unico stimolo del match nei gol di Quagliarella, attaccante che mira a consolidare il suo primato nella classifica dei capocannonieri della Serie A. Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, Quagliarella è affiancato in attacco da Caprari; Praet, Ekdal e Jankto completano la mediana. L’Empoli cerca invece una vittoria per la salvezza, disperata ma ancora possibile. I toscani adottano lo stesso modulo dei liguri con Pajac alle spalle di Caputo e Farias. La Sampdoria prende il possesso del campo mentre l’Empoli si chiude in modo ordinato per sfruttare l’arma del contropiede. AL 9′ toscani vicini al gol: Traoré regala un bell’assist a Caputo che, con Audero ormai battuto, colpisce il palo. Un minuto più tardi arriva la risposta della Samp con un tiro alto di Quagliarella. Al 19′ Jankto calcia al volo ma Dragowski è attento a respingere in corner la conclusione dell’ex Udinese. Proprio da Frosinone, intanto, non arrivano buone notizie per la lotta alla permanenza in Serie A dei toscani visto che i friulani – concorrenti degli azzurri – sono passati in vantaggio con Okaka. Al 28′ altra chance per la Sampdoria, ancora con Jankto: la mira del centrocampista questa volta è da rivedere. Non sembra aver più benzina l’Empoli, che è ormai in balia della mareggiata blucerchiata. Alla Sampdoria manca solo il gol al termine di 45′ ben disputati, ad eccezione di un avvio traballante. Al 32′ Quagliarella colpisce di testa un assist di Gabbiadini ma Dragowski riesce a metterci una pezza. Altra occasione nitida cestinata dalla Samp.

VIDEO SAMPDORIA EMPOLI: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Sampdoria continua ad apparire più brillante rispetto ai toscani. L’Empoli tenta di alzare i ritmi ma senza creare particolari problemi ad Audero e compagni. Con la larga vittoria dell’Udinese, agli azzurri serve una vittoria per mantenere intatti i sogni di una possibile, complicata, permanenza in Serie A. Al 54′ gli ospiti provano a suonare la carica con un tiro di Pajac che tuttavia alza la mira sopra la traversa. È il segnale che mancava perché al 56′ l’Empoli sblocca il match con il gol di Farias, bravo a capitalizzare un traversone di Traorè con un colpo di tacco in area piccola. Al 75′ Doveri assegna un calcio di rigore agli ospiti: l’arbitro giudica falloso un intervento di Tonelli su Farias. Dagli undici metri si presenta Caputo che si fa parare il penalty da Audero. Sulla ribattuta Di Lorenzo non sbaglia. Gli ospiti acciuffano una vittoria fondamentale resistendo alla reazione dei blucerchiati. Nel finale, in pieno recupero, Quagliarella dimezza lo svantaggio con un gol al 92′, quando per la Sampdoria era però ormai troppo tardi per sperare in una rimonta. L’attaccante, sempre più capocannoniere della Serie A con 26 marcature, batte Dragowski su calcio di rigore assegnato per un fallo di Saul sullo stesso Quagliarella. Alla fine di 5′ di recupero l’Empoli può esultare. Il sogno salvezza continua.

