Video/ Sampdoria Lazio (1-2): gli highlights, doppietta di Caicedo (Serie A)

Analizziamo il video di Sampdoria Lazio, una delle partite più interessanti andate in scena per la 34^ giornata nel campionato di Serie A. Importante colpo esterno in chiave europea della Lazio che domina il primo tempo ma nella ripresa, nonostante due legni, rischia di buttare tutto via in superiorità numerica. Partenza sprint dei biancocelesti che al 19’ sono in vantaggio di due reti. Al 3’ Colley sbaglia e permette a Caicedo di involarsi verso la porta: l’ecuadoregno fa tutto da solo e infila Audero. Subito dopo il portiere della Samp si oppone a Correa, ma non può nulla quando Caicedo svetta di testa su un preciso cross dalla destra di Romulo. I blucerchiati entrano in partita solo alla mezz’ora, quando una punizione dal limite di Gaston Ramirez viene sventata da una grande parata di Strakosha. Allo scadere della prima frazione però proprio Gaston Ramirez, già ammonito per proteste, rimedia il secondo giallo per un fallo su Caicedo.

VIDEO SAMPDORIA LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Sampdoria in dieci e la Lazio sembra poterne approfittare, iniziando la ripresa con un insistito possesso palla e un palo colpito da Romulo con un bel diagonale al 9’. La Sampdoria però al 13’ accorcia le distanze con Quagliarella, che sfrutta un pallone servito di testa dal difensore avversario Acerbi. La partita cambia: al 16’ Murru colpisce un clamoroso palo, quindi Inzaghi inserisce Immobile che alla mezz’ora coglie il suo nono palo stagionale, una clamorosa traversa su punizione. Sul capovolgimento di fronte, Defrel servito da Jankto da due passi manca la più incredibile opportunità per il 2-2. La Lazio pur con qualche affanno gestisce meglio i minuti finali e porta a casa una vittoria esterna che riapre i sogni europei, sui quali calano invece i titoli di coda per la Sampdoria.

VIDEO SAMPDORIA LAZIO: GLI HIGHLIGHTS





