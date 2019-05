Video/ Sassuolo Roma (0-0): highlights, Champions più lontana per i lupi (Serie A)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Roma non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo e di fatto si auto-esclude dalla corsa per la Champions League: nel video con gli highlights non vedrete nessun gol con Mirante e Consigli che sono riusciti a mantenere inviolate le proprie porte fino al triplice fischio dell’arbitro Maresca. L’estremo difensore neroverde è stato sicuramente uno dei migliori in campo grazie alle parate su Under nel primo tempo e soprattutto su Cristante nella ripresa: l’ex-Atalanta aveva colpito il pallone di testa sul cross di Kolarov e l’avrebbe piazzata sicuramente all’angolino se non fosse stato per lo straordinario colpo di reni del portiere del Sassuolo che ha così salvato il risultato. Capitolini sfortunati con due legni colpiti tra il 60′ e il 75′: Dzeko e Kluivert scheggiano il palo, clamorosa l’occasione sciupata dall’olandese che era anche riuscito a scavalcare Consigli ma poi è svenuto quando doveva solo appoggiarla in rete. Da segnalare inoltre il gol annullato a Fazio nel recupero per l’offside di Dzeko – autore della sponda per il difensore argentino che si era improvvisato centravanti di sfondamento. El Shaarawy, che in questa stagione si è spesso rivelato l’uomo della provvidenza per la Roma, stavolta non ha brillato sbagliando praticamente un rigore in movimento nel momento di massima propulsione. Il Sassuolo, pur essendo matematicamente salvo, ha onorato l’impegno per non fare brutta figura davanti al suo pubblico nell’ultima gara interna stagionale (in realtà è la penultima visto che Atalanta-Sassuolo si giocherà comunque al Mapei Stadium per l’inagibilità dello stadio di Bergamo), la palla gol più ghiotta è arrivata sui piedi di Djuricic che poco prima dell’intervallo si è divorato il gol del possibile 1-0. Con la Champions quasi sfumata, il punto colto a Reggio Emilia può tornare utile in chiave Europa League, visto che a pari punti la Roma sarebbe davanti al Torino grazie agli scontri diretti.

VIDEO SASSUOLO-ROMA, LE DICHIARAZIONI

Cediamo la parola a uno dei protagonisti della serata, il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli: “Abbiamo fatto una gran partita, abbiamo provato a giocarci le nostre carte, il campo bagnato ci ha dato una mano. Peccato non aver segnato. La parata su Cristante? Ho visto il cross di Kolarov, quindi mi sono tuffato sul secondo palo sapendo che avrebbe provato a piazzarla lì. Il mio futuro? Non dipende da me, io penso solo a dare il 100% quando scendo in campo. Dobbiamo avere continuità soprattutto con le squadre alla nostra portata, siamo sulla strada giusta, dobbiamo solo imparare a gestire meglio i risultati”. Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, affida la sua analisi ai microfoni di DAZN: “L’occasione di Kluivert? No comment… Abbiamo provato fino all’ultimo a segnare, dovevamo essere più cinici e più pronti a sfruttare le chance che ci sono capitate. Peccato per il risultato ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che non si sono tirati indietro, pazienza. C’è rammarico per i tre punti sfumati, la Roma è una buonissima squadra, purtroppo ci sono annate come questa dove niente va per il verso giusto. De Rossi? L’ho preservato per domenica prossima, quando lo omaggeremo come merita”. Il commento di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo: “Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto la loro fisicità, abbiamo tenuto duro anche se gli avversari volevano vincere a tutti i costi e siamo soddisfatti di non aver preso gol. Anche se dobbiamo crescere sul piano della determinazione, della cattiveria e della lucidità sotto porta, è un peccato creare tante occasioni negli ultimi 25 metri e non sfruttarle, avevamo tutte le carte in regola per vincere e alla fine ci siamo preoccupati più che altro di non perdere”.

VIDEO SASSUOLO ROMA, HIGHLIGHTS





