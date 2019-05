Video/ Siviglia Athletic Bilbao (2-0): highlights, Caparros in Europa league (Liga)

All’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán il Siviglia supera per 2 a 0 l’Athletic Bilbao. Nel primo tempo i padroni di casa hanno faticato ad imporsi riuscendo a trovare la rete del vantaggio solamente nel finale, precisamente al 44′, per merito di Ben Yadder, agevolato dalla respinta corta del portiere avversario sul tentativo di autogol di un suo difensore, intenzionato ad anticipare l’attaccante sul cross proveniente dalla sua sinistra. Nel secondo tempo la musica non cambia ed il copione si ripete: la squadra allenata dal tecnico Caparros riesce infatti a siglare il raddoppio definitivo nel recupero al 90’+2′ grazie ad El Haddadi, ancora una volta approfittando di una respinta errata. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Siviglia di salire a quota 59 nella classifica della Liga spagnola, accedendo quindi ai preliminari di Europa League, mentre l’Athletic Bilbao resta fermo a 53 punti, fallendo il possibile aggancio ai diretti rivali di giornata.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta: gli ospiti si sono aggiudicati il possesso palla con il 54%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi con 321 su 434 e 268 su 390 appoggi completati. In fase offensiva spiccano però i padroni di casa visto il 3 a 1 nei tiri indirizzati nello specchio della porta mentre si registra la parità pure per quanto riguarda conclusioni complessive, 9 a testa, contrasti, 21 ciascuna, e parate, una per lato. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, e l’arbitro J. Sanchez ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente D.Garcia ed R.Garcia da un lato, Rog, Gnagnon, J.Navas e Mercado dall’altro.

Siviglia-Athletic Bilbao 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 44′ Ben Yadder(S); 90’+2′ El Haddadi(S).

Arbitro: J. Sanchez.

Ammoniti: 19′ D.Garcia(A); 29′ R.Garcia(A); 36′ Rog(S); 60′ Gnagnon(S); 60′ J.Navas(S); 65′ Mercado(S).

