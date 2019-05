Video/ Spezia Crotone (2-0), highlights: Galabinov e Bidaoui, festa ligure (Serie B)

Il video di Spezia Crotone ci racconta di una partita finita con una meritata vittoria ligure con il punteggio di 2-0. Serviva un punto al Crotone per festeggiare la salvezza: discorsi invece rimandati all’ultima giornata per i calabresi, costretti a lasciare l’intera posta ad uno Spezia sempre più lanciato verso i play off, anche se i liguri nell’ultimo turno della regular season saranno costretti alla difficilissima trasferta in casa di un Lecce che, in caso di vittoria, tornerebbe in Serie A dopo 7 anni dei quali 6 passati in Serie C. Il match ha visto una netta supremazia dello Spezia per tutta la durata del match. L’inizio della partita non è stato memorabile ma lo Spezia ha iniziato ad attaccare con buona continuità facendo valere il proprio fraseggio a centrocampo, mentre la squadra di Stroppa ha prodotto solo qualche incursione interessante sulle corsie laterali. Il risultato si sblocca al 25’: uno dei migliori in campo, Gyasi, pesca Augello che pennella un perfetto cross sul secondo palo, sul quale irrompe Galabinov. Per il bulgaro è un gioco da ragazzi schiacciare di testa da due passi. Nervosismo nel Crotone che prima dell’intervallo rimedia tre ammonizioni con Vaisanen, Milic e Zanellato sanzionati, quest’ultimo per un intervento su Bartolomei ai limiti del rosso diretto.

VIDEO SPEZIA CROTONE: IL SECONDO TEMPO

Pochissimi pericoli per la porta di Lamanna e lo Spezia continua a tenere in mano il pallino del gioco anche nel secondo tempo, andando vicino al raddoppio con Gyasi. Al 36’ della ripresa si concretizza il 2-0 che certifica definitivamente la vittoria dello Spezia, a dire il vero praticamente mai in discussione. La rete arriva ancora su iniziativa dell’ispirato Gyasi, che serve uno splendido assist a Bidaoui che non può esimersi dal battere Cordaz. Finisce 2-0 con i verdetti comunque rinviati per entrambe le squadre all’ultima giornata.

