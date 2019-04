Video/ Spezia Perugia (1-1): highlights, Melchiorri replica a Okereke (Serie B)

Lo Spezia gioca meglio ma il Perugia strappa un pari prezioso dallo stadio Picco: il video di Spezia Perugia ci racconta un interessante pareggio per 1-1 in Liguria. Nello scontro diretto per i play off nel campionato cadetto a sorridere sono Verona, Cittadella e le dirette concorrenti delle formazioni di Marino e Nesta, anche se gli umbri possono almeno rallegrarsi di aver recuperato un match che sembrava ormai compromesso. Il mattatore del primo tempo è sicuramente l’attaccante nigeriano dello Spezia, Okereke, che impegna severamente il portiere brasiliano del Perugia, Gabriel, in almeno due occasioni nel corso della prima frazione di gioco. In più, anche Sgarbi con un colpo di testa va molto vicino al gol, ma il suo colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa. La svolta per i bianconeri arriva a fine primo tempo, con Okereke che stavolta trova il gol, servito al 39’ da Gyasi protagonista di un bel break a centrocampo.

VIDEO SPEZIA PERUGIA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci si attenderebbe un Perugia più concreto sul fronte offensivo ma le occasioni da gol migliori sono sempre dello Spezia, con Gabriel ancora una volta molto attento al 3’ sull’irrefrenabile Okereke e al 20’ su Da Cruz. In più, al 26’ una girata di Terzi finisce d’un soffio a lato. Le energie profuse senza realizzare più di un gol vengono però pagate dallo Spezia nel finale: Nesta inserisce Melchiorri al posto di Han in attacco ed è la mossa giusta. Al 39’ Sadiq sfonda seminando tutto e tutti e servendo al neo entrato il comodo pallone per l’1-1. Vido va vicino all’1-2, sarebbe stata una beffa eccessiva per lo Spezia che sfiora comunque il colpaccio nel recupero, prima con un tiro di Maggiore di poco fuori e al 93’ con un colpo di testa di Capradossi che sfiora la traversa.

