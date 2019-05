Video/ Torino Sassuolo (3-2): highlights, Belotti show e rimonta granata (Serie A)

Il video di Torino Sassuolo ci regala una partita piena di emozioni e dall’epilogo incredibile. Pronti via al minuto 17 Andrea Belotti sbaglia un calcio di rigore che calcia forte e centrale sulla traversa. Al minuto 27 i neroverdi passano in vantaggio con Bourabia, anche se questi si fa espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica. Pronti via nella ripresa tutto sembra andare nel verso del Torino con Walter Mazzarri che inserisce Simone Zaza e il gallo che si fa parzialmente perdonare l’errore precedente segnando la rete del pareggio. Proprio quando i granata sembrano in grado di passare in vantaggio arriva il raddoppio di Pol Lirola che gela lo Stadio Olimpico Grande Torino e sembra infrangere il sogno Europa della squadra di casa. I granata però non si arrendono e in un minuto ribaltano il risultato coi gol di Simone Zaza e ancora Andrea Belotti. Ora i granata sono sesti e aspettano di vedere cosa farà la Roma per cercare di qualificarsi alla prossima Europa League.

VIDEO TORINO SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Torino Sassuolo andiamo a leggere le parole di Andrea Belotti, protagonista della partita: prima il rigore sbagliato, poi la doppietta con cui i granata sono riusciti a rimontare e vincere. “Devo ringraziare i compagni” ha detto, rivelando come nell’intervallo gli sia stata “profetizzata” la doppietta; il Gallo si è detto soddisfatto per il risultato e ha detto di non aver cercato la splendida rovesciata. “Io cerco un modo per buttare dentro il pallone, vado d’istinto nel tentativo di fare gol”. Ha anche detto come nel primo tentativo Consigli lo abbia guardato mettendosi a ridere, “ma la seconda volta ho riso io…”. Adesso chiaramente il Torino punta l’Europa, anche se Belotti ha voluto in qualche modo frenare gli entusiasmi: “Pensiamo solo a fare 6 punti nelle ultime due partite, voliamo bassi e poi tireremo le somme guardando la classifica”. Dal punto di vista personale, il Gallo ha detto di voler fare ancora “tantissimi gol”, poi ha speso belle parole per Simone Zaza definendolo un gran lavoratore e un ragazzo che è un esempio per tanti compagni di squadra.

VIDEO TORINO SASSUOLO: GLI HIGHLIGHTS





