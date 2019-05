Video/ Tottenham Ajax (0-1): highlights, Van de Beek punisce gli Spurs

Ancora un’impresa dell’Ajax formato europea. Dopo il Santiago Bernabeu di Madrid e l’Allianz Stadium di Torino, gli olandesi espugnano il Tottenham Hostspur Stadium con un gol di Van de Beek al quarto d’ora del primo tempo. Azione in puro stile Ajax di quest’anno, con Ziyech che è riuscito a pescare il compagno di squadra, che ha eluso il fuorigioco della difesa degli Spurs e ha appoggiato comodamente alle spalle di Lloris. Il Tottenham ha pagato l’assenza di due autentici pezzi da Novanta in attacco, il bomber Harry Kane e il coreano Son che aveva castigato il Manchester City nell’andata dei quarti di finale. Il primo tempo ha visto l’Ajax avere le occasioni migliori, con Van de Beek che ha di nuovo impegnato severamente Lloris, mentre dall’altra parte è stato un colpo di testa di Llorente a mettere i brividi a Onana, ma il pallone è uscito di poco fuori.

ESCE VERTONGHEN

Tegola per il tecnico di casa, Pochettino, nel finale di primo tempo, con Vertonghen alle prese con una abbondante emorragia dal naso dopo uno scontro con Onana e sostituito da Sissoko. Il numero di occasioni da gol si abbassa notevolmente nel secondo tempo, il Tottenham prova a metterci fisicità e l’Ajax la velocità nelle ripartenze. Nonostante gli Spurs riprendano almeno parzialmente in mano la supremazia territoriale, l’Ajax rischia ben poco e anzi al 33’ ha l’occasione per il colpo del ko in chiave qualificazione alle finali, con un palo colpito da Neres a Lloris battuto. Finisce 0-1, con il Tottenham che cercherà l’impresa alla Joahn Cruijff Arena, ma l’Ajax è molto vicino alla prima finale di Champions League in 23 anni.

