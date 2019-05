Video/ Valencia Arsenal (2-4): highlights, Aubameyang manda i Gunners in finale

Dopo il 3-1 dell’andata, l’Arsenal si prende la finale di Europa League da disputare a Baku espugnando anche il Mestalla di Valencia. Gli spagnoli hanno tentato il tutto per tutto, iniziando la partita con la giusta aggressività e trovando il gol dopo pochi minuti grazie a Gameiro, bravo a sfruttare un invito di Moreno. Valencia già in vantaggio dopo 11′ e sembra il miglior viatico per tentare la rimonta, ma l’Arsenal spegne gli entusiasmi del Mestalla già al 17′: i Gunners vanno dritti con un lungo rinvio di Cech che trova la sponda di Lacazette, Aubameyang si inserisce centralmente e non lascia scampo al portiere avversario, Neto. Prima dell’intervallo l’Arsenal ha un’altra buona occasione con Aubameyang che arriva al cross per Lacazette, che trova la deviazione ma colpisce il palo.

IL SECONDO TEMPO

I veri fuochi d’artificio arrivano nella ripresa, al 6′ Torreira serve Lacazette che scarica a rete e firma l’1-2 che vale l’ipoteca sulla finale. Il Valencia riesce comunque a reagire con Gameiro che al 13′ devia una conclusione di Moreno firmando la doppietta personale. Sul 2-2 i padroni di casa tentano il tutto per tutto ma l’Arsenal la chiude definitivamente al 24′, con Maitland-Niles che vola sulla destra e crossa per Aubameyang, che scarica a rete da bomber consumato. Scorrono i titoli di coda sulla partita ma c’è ancora tempo per il quarto gol dell’Arsenal, realizzato al 43′ da Aubameyang che trova la tripletta personale sfruttando un bel passaggio filtrante di Mkhitaryan. Unay Emery si conferma specialista dell’Europa League, dopo i trionfi col Siviglia si giocherà un’altra finale sulla panchina dell’Arsenal.

CLICCA QUI PER IL VIDEO VALENCIA ARSENAL, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA