Video/ Valladolid Valencia (0-2): highlights, pipistrelli in Champions! (Liga)

All’Estadio José Zorrilla il Valencia supera il Valladolid con un netto 2 a 0. Nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo ma alla fine sono gli ospiti a riuscire ad imporsi, passando in vantaggio al 36′ grazie alla rete di Soler, agevolato dall’assist da parte del suo compagno Mina. La squadra allenata dal tecnico Marcelino riesce poi a raddoppiare in avvio di secondo tempo, precisamente al 53′, per merito del gol di Rodrigo, arrivato su suggerimento di Parejo. Al 77′ i padroni di casa si vedono negare un possibile calcio di rigore dopo un consulto con il VAR e, all’86’, gli ospiti sfiorano il tris quando Gameiro spara addosso al portiere avversario per la provvidenziale deviazione in calcio d’angolo. I 3 punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Valencia di salire a quota 61 nella classifica della Liga, conquistando l’accesso alla prossima Champions League, mentre il Valladolid non si muove, rimanendo fermo a 41 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Valencia abbia meritato il successo finale: pur avendo conquistato il possesso palla appena con il 51%, a questo si aggiunge una maggiore precisione nei passaggi, 380 su 443 e 363 su 436 appoggi completati, oltre alla mira migliore in fase offensiva, 6 a 4 i tiri in porta a fronte di 9 a 19 conclusioni totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Valladolid è stata la squadra più fallosa a causa del 12 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro R. Bengoetxea ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Borja da un lato, Gaya, Diakhaby e Guedes dall’altro.

IL TABELLINO

Valladolid-Valencia 2 a 0 (p.t. 0-1)

Reti: 36′ Soler(VC); 53′ Rodrigo(V).

Assist: 36′ Mina(VC); 53′ Parejo(V).

VALLADOLID (4-5-1) Yoel; Antoñito, Joaquín, Kiko Olivas, Delgado; Fernández, Alcaraz, Keko, Verde, Toni Villa; Cop. All.: Gonzalez.

VALENCIA (4-4-2) Domenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo, Santi Mina. All.: Marcelino.

Arbitro: R. Bengoetxea.

Ammoniti: 11′ Gaya(VC); 21′ Diakhaby(VC); 26′ Borja(VD); 41′ Guedes(VC).

VIDEO VALLADOLID VALENCIA, HIGHLIGHTS





