Video/ Venezia Crotone (1-4): highlights, trionfo calabrese al Penzo (Serie B)

A Venezia i padroni di casa allenati da Serse Cosmi crollano contro un Crotone che si impone per 1-4: il video di Venezia Crotone ci racconta questa partita a senso unico. Gli squali strapazzano la compagine veneta davanti al proprio pubblico, grazie ad una prestazione cinica capace di mettere in risalto la compattezza del gruppo e soprattutto i limiti della formazione di casa. Nel corso dei novanta minuti ci sono stati ben cinque gol, di cui quattro subiti dal Venezia che ha tenuto testa al Crotone davvero per pochissimo. Un successo, quello rossoblu, che si è concretizzato in rimonta, con l’espulsione rimediata da Lombardi da segnalare al settantaseiesimo minuto della gara. La cronaca di Venezia Crotone racconta comunque un rigore segnato da Domizzi nella prima parte del match. L’ex Udinese è bravissimo a superare Cordaz con un’esecuzione potente e calibrata dagli undici metri. La reazione del Crotone è spaventosa e arriva sulla giocata di Barberis, che pareggia i conti al ventiduesimo. Nella ripresa Benali porta in vantaggio i calabresi, poi Zanellato la mette in discesa al cinquantacinquesimo minuto, superando Vicario per il tre a uno ospite. La formazione allenata da Cosmi perde la testa, il Crotone di Stroppa invece si esalta e aggiunge il punto esclamativo al tabellino siglando il 4-1 con Benali che vale tre punti pesantissimi. Pomeriggio da dimenticare per il Venezia.

VIDEO VENEZIA CROTONE: IL TABELLINO

Venezia-Crotone 1-4 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 16′ Domizzi rig. (V), 22′ Barberis (C), 48′ Benali (C), 55′ Zanellato (C), 71′ Benali (C).

Venezia (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Segre (68′ St Clair), Schiavone, Pinato (54′ Besea), Zampano, Lombardi; Bocalon, Rossi (57′ Vrioni). All. Cosmi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Barberis (61′ Rohden), Benali, Zanellato, Sampirisi (73′ Milic), Molina; Simy, Pettinari (69′ Machach). All. Stroppa.

Arbitro: Giua.

Ammoniti: 19′ Rossi (V), 27′ Sampirisi (C), 42′ Barberis (C), 73′ Schiavone (V), 84′ Bocalon (V).

Espulsi: 76 ‘Lombardi (V).

VIDEO VENEZIA CROTONE: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA