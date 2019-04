Video/ Verona Benevento (0-3): highlights, Coda trascina i giallorossi (Serie B)

Netta vittoria del Benevento ieri sera al Bentegodi contro il Verona nella 34^ giornata di Serie B: i giallorossi trovano infatti il 3-0 in casa scaligera e si rilanciano in chiave promozione diretta in questo finale di stagione, volando a quota 53 punti. Esaminando il video di Verona Benevento poi vediamo subito che il vero protagonista della serata è stato Massimo Coda, autore della tripletta vincente: il bomber giallorosso infatti è andato in rete già nel primo tempo al 45+1’ con l’assist di Armenteros, per poi ripetersi al 47’ del secondo tempo e poi firmando il 3-0 su rigore, concesso dalla direzione arbitrale al quinto minuto di recupero dopo il 90’ di gioco. Considerando i numeri però vediamo che pure il Verona si è rivelato attivo benchè sfortunato: i gialloblu hanno messo a bilancio 18 tiri e 24 punizioni, e 10 corner: ricordiamo poi una sola parata e 513 passaggi completati. Per il Benevento i dati ci ricordano di 11 tiri di cui 4 correttamente indirizzati e pure 17 punizioni: ci aggiungiamo 380 passaggi totali e 3 parate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Verona e Benevento ha preso la parola il tecnico dei giallorossi Bucchi, che ha dichiarato: “Abbiamo tirato tanto verso la porta del Verona e creato tante occasioni. Abbiamo anche sbagliato diversi gol. Contro il Palermo nella scorsa partita, abbiamo fatto meglio ma siamo stati più sfortunati. Siamo stati bravi a sbloccare la gara e a inizio secondo tempo a dare il colpo di grazia al Verona. Bene anche nella gestione della ripresa e poi a chiuderla nel finale. Abbiamo fatto una grande partita e stiamo dimostrando di essere in forma. Andiamo avanti per questa strada che ormai abbiamo intrapreso da diverse settimane”. Nessuna dichiarazione da parte del Verona, in silenzio stampa.

VIDEO VERONA BENEVENTO, HIGHLIGHTS





