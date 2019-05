Video/ Verona Pescara (0-0): highlights, nessun gol al Bentegodi (playoff Serie B)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi il Verona non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro il Pescara. Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia rispondendosi a vicenda colpo su colpo ma sono gli ospiti a sfiorare la rete del vantaggio in modo più pericoloso, centrando infatti un palo al 22′ tramite l’ottimo Mancuso. Nel secondo tempo il copione non cambia e la musica si ripete: sono infatti sempre i soliti elementi a creare le sporadiche azioni degne di nota sebbena nessuno riesca realmente a superare i rispettivi estremi difensori avversari, autori di una buona prestazione a difesa delle prorie reti. Il verdetto per la qualificazione al turno successivo di questi playoff è quindi completamente rimandata al fischio finale della gara di ritorno da disputare allo Stadio Adriatico.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il pareggio sia sostanzialmente un risultato corretto per quanto prodotto dalle due compagini nel corso di questi primi novanta minuti di gioco. In fase offensiva sia l’Hellas che il Pescara hanno collezionato 5 tiri nello specchio della porta a testa, ospiti in vantaggio 15 a 14 per quanto riguarda le conclusioni totali, e tutti e due i portieri hanno effettuato 5 parate ciascuno. Nel fraseggio meglio la squadra di mister Aglietti a fronte del 466 a 439 nei passaggi totali, 5 a 4 invece i contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Verona è stata la squadra più fallosa a giudicare dal 20 a 7 nel computo dei falli e l’arbitro Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Dawidowicz e Bruno da un lato, Pinto e Danzi dall’altro.

IL TABELLINO

Hellas Verona-Pescara 0 a 0

VERONA (4-3-3) Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, L. Vitale; Henderson(61′ Colombatto), Gustafson, Danzi; Matos(80′ Tuptas), Di Carmine(68′ Pazzini), Laribi. All.: Alfredo Aglietti.

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto(66′ Del Grosso); Crecco(90′ Bruno), Brugman, Memushaj; Marras, L. Mancuso, Sottil(74′ Antonucci). All.: Giuseppe Pillon.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Ammoniti: 15′ Pinto(P); 45′ Dawidowicz(V); 90’+2′ Danzi(V); 90’+4′ Bruno(P).

