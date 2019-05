Video/ Viterbese Arezzo (0-2): highlights e gol, toscani qualificati (Serie C)

Allo Stadio Enrico Rocchi l’Arezzo supera la Viterbese con un netto 2 a 0. Nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo ed entrambe le compagini si rendono protagoniste di sporadici spunti poco concreti, o comunque ben disinnescati dalle due retroguardie. L’incontro si sblocca infatti soltanto in avvio di secondo tempo, precisamente al 55′, quando Belloni porta in vantaggio gli ospiti. Ci pensa quindi il suo compagno Pelegatti a segnare la rete del raddoppio definitivo al 68′ grazie ad una bella rovesciata. Inutili gli sforzi dei gialloblu, capaci di tornare a farsi vedere in zona offensiva soltanto a ridosso del recupero e con scarsi risultati. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Cristian Cudini, della sezione di Fermo, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Damiani, Mignanelli e Molinaro da un lato, Serrotti dall’altro. Grazie al successo conquistato lontano dalle mura amiche ed alla vittoria per 3 a 0 ottenuta nella gara d’andata, l’Arezzo si qualifica al turno successivo dei playoff di Serie C mentre la Viterbese conclude qui la sua corsa alla promozione.

IL TABELLINO

Viterbese-Arezzo 0 a 2 (p.t. 0-0; totale 0 a 5)

Reti: 55′ Belloni(A); 68′ Pelagatti(A).

VITERBESE (4-3-3) Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini, Mignanelli; Palermo, Damiani, Tsonev; Luppi, Polidori, Vandeputte. A disp.: Forte, De Giorgi, Cenciarelli, Bismark, Sperandeo, Coda, Zerbin Milillo, Coppola, Pacilli, Artioli, Molinaro. All.: Rigoli.

AREZZO (4-3-1-2) Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Benucci, Foglia, Serrotti; Belloni; Brunori, Cutolo. A disp.: Bertozzi, Zappella, Sereni, Burzigotti, Borghini, Remedi, Tassi, Sbarzella, Zini, Butic, Rolando, Persano. All.: Dal Canto.

Arbitro: Cristian Cudini (Fermo).

Ammoniti: 33′ Serrotti(A); 37′ Damiani(V); 60′ Mignanelli(V); 90’+4′ Molinaro(V).

VIDEO VITERBESE AREZZO, HIGHLIGHTS E GOL





