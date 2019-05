Video/ Viterbese Monza (1-0) highlights, i laziali vincono la Coppa Italia di Serie C

La Coppa Italia di Serie C va alla Viterbese che ieri pomeriggio tra le mura del Enrico Rocchi ha battuto il Monza col risultato di 1-0: un risultato sufficiente quindi per i laziali per sollevare l’ambita coppa benchè, all’andata la squadra gialloblu avesse amaramente subito il KO per 2-1. Eppure, come si vede nel video di Viterbese Monza, alla compagine guidata da Mister Rigoli è bastata la rete firmata da Atanosov al secondo minuto di recupero dopo il 90’ per sollevare la coppa e far esplodere di gioia i tifosi. Di certo il pronostico alla vigilia non era per la Viterbese, che pure ha vissuto di recente il cambio di panchina tra Calabro e Rigoli. Il Monza di Berlusconi, oltre ad avere uno spogliatoio più consistente, era avanti nel turno di andata per 2-1 e inoltre i gialloblu sarebbero tornati in campo dopo aver ottenuto fin troppe sconfitte negli ultimi appuntamenti: Atanasonv ha però stravolto il pronostico e ha consegnato ai gialloblu un vero trionfo.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Viterbese e Monza, che ha consegnato ai laziali l’ambita Coppa Italia di Serie C, ha preso la parola il tecnico gialloblu Giuseppe Rigoli, che ha affermato: “Questa squadra oggi ha dimostrato di avere cuore e carattere. I ragazzi hanno voluto questa vittoria, mi hanno dato grande disponibilità e in campo eravamo molti più che 11. Ora ci prendiamo qualche giorno di pausa, è giusto che i calciatori stacchino la spina. Poi si ripartirà per i playoff, questa è una favola a lieto fine. Abbiamo segnato al 93′ ma l’abbiamo cercato per tutta la partita, è questa la nostra caratteristica, la voglio anche nei playoff”. Di altro tono le affermazioni di Cristian Brocchi, allenatore del Monza:, ai microfoni di Raisport: “Il rammarico è stato quello di non aver segnato il terzo gol all’andata. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro avrebbero cercato le spizzate lì davanti. Nel finale siamo calati e abbiamo preso quel gol a difesa schierata. Dobbiamo rimanere umili e lavorare, abbiamo visto che la C è un campionato difficilissimo. Brucia per questa sconfitta arrivata a due minuti dalla fine, adesso pensiamo subito a preparare la prima sfida playoff in programma domenica”.

