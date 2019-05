Vincitore Coppa Italia 2019 e Albo d’oro/ La Lazio supera l’Atalanta, 7mo titolo!

La Lazio è il club vincitore della Coppa Italia 2019, pronto ad aggiornare l’albo d’oro della competizione. La squadra di Simone Inzaghi ha superato la Dea 2-0 con due reti nei minuti finali realizzate da Sergej Milinkovic-Savic e Angel Correa. Per il club biancoceleste è la settima vittoria in questo torneo, con l’ultima che risaliva alla stagione 2012/13, dopo quattro anni di fila di egemonia della Juventus. Non riesce dunque a vincere il secondo trofeo della sua storia, dopo quello del 1962/63, la squadra bergamasca. Nella classifica di tutti i tempi della competizione la squadra capitolina aggancia l’Inter, a due dalla Roma che l’ha vinta 9 volte. Prima invece è la Juventus che ha staccato le altre con le quattro vittorie di fila negli ultimi quattro anni a 13. I biancocelesti torneranno in campo ancora una volta per giocare la Supercoppa Italiana con i piemontesi come accadde oltre un anno e mezzo fa, in una gara vinta grazie a un gol di Alessandro Murgia nei minuti finali. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARTE LA SFIDA

Atalanta e Lazio sono in campo per la Finale della Coppa Italia 2019 allo Stadio Olimpico: in palio non solo un posto in Europa ma soprattutto un trofeo che per quanto sia stato snobbato fino a qualche anno fa rappresenta pur sempre un “pezzo” importante del calcio nostrano. Ma come sono messe Atalanta e Lazio a livello di successi di Coppa Italia? Perlomeno a livello di palmares non facciamo un torto agli orobici se diciamo che il confronto tra nerazzurri e biancocelesti non regge. Questi ultimi hanno conquistato la coppa nazionale per sei volte nella loro storia: la prima nel 1958, poi sono trascorsi altri 40 anni per riprendere il feeling col successo (edizione 1998 della Coppa Italia). Gli altri quattro successi della Lazio si sono invece materializzati nel 2000, nel 2004, nel 2009 e nel 2013.

VINCITORE COPPA ITALIA 2019 E ALBO D’ORO

Se la Lazio vanta un’ottima tradizione a livello di successi in Coppa Italia, consultando l’albo d’oro non si può dire lo stesso per l’Atalanta, che pure nella finale di stasera ha una grandissima occasione per migliorare le sue statistiche. L’unico successo orobico del trofeo risale infatti all’edizione del trofeo 1963: una lunghissima astinenza che potrebbe essere interrotta da una squadra come quella allenata da Gasperini che ha fatto innamorare un’intera città. Ma in generale qual è la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia? In prima posizione, complici anche i successi degli ultimi anni, troviamo la Juventus con 13 trofei. Dietro i bianconeri troviamo la Roma con 9 vittorie seguita da Inter (7), Fiorentina e Lazio (6). Più indietro Milan, Napoli e Torino con 5 trionfi nella coppa nazionale. I biancocelesti questa sera riusciranno a portarsi sul podio a quota 7 successi come l’Inter?



© RIPRODUZIONE RISERVATA